MLB／林子偉代打無表現 紅襪遭再見安吞第8敗

2019-04-07 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



林子偉今天回大聯盟代打。 路透(資料照) 分享 facebook 擋得了一支再見安打擋不了第二支！紅襪九局下雖然先靠著貝茲（Mookie Betts）的雷射肩美技在本壘擋下響尾蛇的再見分，但下一棒凱利（Carson Kelly）再接再厲，左外野再見安打讓紅襪終場以4：5飲恨，開季前十場兩勝八敗的紅襪成為史上最慘的衛冕軍之一；今天被叫上大聯盟支援的林子偉代打滾地球出局，也無緣扮演止敗英雄。

先發投手普萊斯（David Price）雖然二局下陷入亂流，單局被敲五支安打丟四分，自己搞丟勝投資格，但撐完六局的他未再失分，防禦率停在6。

率先得分的紅襪二局上拿到三分，普萊斯也貢獻一分打點的安打；七局上面對日本投手平野佳壽先製造滿壘契機，響尾蛇雖然及時換投，仍讓貝茲揮出高飛犧牲打得到追平分。

林子偉今天賽前從3A趕來向紅襪報到，九局上等到代打投手的機會亮相，不過他擊出游擊方向滾地球出局，本季首安沒能開張。

紅襪九局下讓布魯爾（Colten Brewer）接替投球，一人出局、二壘有人，阿邁德（Nick Ahmed）敲出右外野安打，右外野手貝茲直傳本壘，硬是擋下再見分，不過大難不死的紅襪沒得到後福，趁傳上二壘的阿邁德最後靠著下一棒凱利的安打，自己跑回再見分。

雖然紅襪追平隊史最差開季，總教練柯拉（Alex Cora）仍在三連敗後表示，「我們今晚沒贏，但打得很有活力，只需要明天贏球然後開心搭機回家，後天沒有練習所以他們可以花點時間陪家人。」