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MLB／楚奧特滿貫砲救天使 普荷斯安打追平鈴木一朗

2019-04-07 11:28聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

楚奧特(左)。 美聯社
楚奧特(左)。 美聯社
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天使隊靠著楚奧特（Mike Trout）扛起整隊火力，繼昨天單場雙響砲後，今天敲出生涯第五支滿貫砲，以5：1擊敗遊騎兵拿下二連勝，近三場比賽敲出四發全壘打。

天使與遊騎兵隊前三局都未得分，四局下、一出局的滿壘局面，楚奧特把史邁利（Drew Smyly）的速球敲出全壘打牆，飛行距離458呎，並列大聯盟本季第三遠，也是楚奧特生涯轟出第三遠的全壘打。

楚奧特表示：「我只是試著把分數打回來，我們有很多好的機會，但都沒機會打回分數，我看準那一球，然後把它打出去。」值得一提的是，這球的落點位於好球帶內側偏高，過去曾是楚奧特的弱點，楚奧特表示：「我不能透露我做了什麼改變，不過我試著瞄準好球去打，不去想太多，想太多就變飛球了。」

近兩場楚奧特的全壘打都打回球隊致勝分，生涯對遊騎兵敲出29轟也超越運動家的戴維斯（Khris Davis）成為現役最多，總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）表示：「近幾場比賽，楚奧特是球隊的攻擊重心，我希望看到打線其他人也有貢獻。」

老將普荷斯（Albert Pujols）今天四打數一安打，第七局對山普森（Adrian Sampson）敲出的陽春砲也是本季首轟，生涯安打數來到3089安，追平鈴木一朗並列大聯盟安打榜第22名。

楚奧特
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