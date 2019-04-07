MiLB／被清出40人名單 曾仁和遭小熊指定轉讓

2019-04-07 06:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



今年球季才剛開始，曾仁和傳出遭指定轉讓的消息，為了整理40人名單空間，曾仁和被小熊放進讓渡名單，接下來十天可能被交易或釋出。

「土虱」曾仁和2013年以台灣旅外球員第四高的162.5萬美元簽約金加盟小熊，2017年是他在小聯盟成績最亮眼的一年，2A、3A合繳24場先發，戰積13勝4敗，防禦率2.54，獲選為當年小熊農場最佳投手獎，賽季尾聲上大聯盟接受表揚時，還順道讓小熊總教練麥登（Joe Maddon）相中，在大聯盟先發一場當處女秀，成為台灣第14位升上大聯盟的球員。

後來他當年留下兩場大聯盟出賽（一先發一後援），六局投球防禦率7.50，最近一次大聯盟亮相則是去年5月，也是上賽季唯一一次，先發兩局丟三分。

去年起曾仁和陷入「失控」危機，在3A出賽26場先發，兩勝15敗、防禦率6.27，不但防禦率是小聯盟生涯最高，保送44次也是歷年最多；今年春訓他雖然仍獲邀請，還擔任第一場比賽的先發，但表現依舊不理想，3月10日就被下放到3A。