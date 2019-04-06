MLB／克蕭小聯盟復健賽挨轟 粉絲仍起立致敬

2019-04-06 12:44 世界日報 編譯組／綜合報導



克蕭在小聯盟復健賽挨轟全場仍起立致敬。 世界日報 分享 facebook

洛杉磯道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）因肩膀發炎，錯過連續第九年出任道奇棒球場新球季開幕賽先發投手，按部就班進行復健。4日他前往3A小聯盟奧克拉荷馬市道奇隊主投，至第五局一出局後被換下，雖然失兩分，但粉絲感謝球星大駕光臨，仍全場起立致敬歡送。

克蕭無緣大聯盟開幕賽，卻成為小聯盟開幕賽先發投手，也是他第二次在奧克拉荷市主投復健賽。2017年他首次光臨後，奧克拉荷馬市長霍特（David Holt）表示後會有期，克蕭苦笑說「希望不會」。

奧克拉荷馬市道奇隊當天對手是聖安東尼奧教會隊，是密爾瓦基釀酒人隊的小聯盟隊。克蕭一局上半面對第一棒投出九球保送，但等對方上壘後牽制成功，他再解決下兩個打者結束一局上半。二局上半第四棒泰勒（Tyrone Taylor）是小聯盟全壘打王，把克蕭投出第一個球轟出陽春砲。之後克蕭又被打出一個打點，教會隊2：0領先。

三局上半克蕭回穩，投出11球三振三人結束三局上半。三局下半克蕭上場打擊，對方投手只投三球讓克蕭三振出局。四局上半克蕭面對首位打者就被敲一安，接著雙殺與滾地球接殺結束四局上半。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）事先預定克蕭這場比賽只投四局或60球，他投完四局只投出56球，因此五局上半再上場。結果投五球才造成一人出局，共計投61球才走下投手丘。

比賽最後結果不詳，但克蕭無關勝負。克蕭失兩分，被敲四安。保送兩人，三振六人。