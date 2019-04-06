MLB／9戰挨23轟 7敗紅襪邁向衛冕軍最慘開季

2019-04-06 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪先發投手波瑟羅被打爆。 美聯社 分享 facebook 「跌跌」不休的紅襪似乎看不到低潮的盡頭，今天客場展開響尾蛇系列賽的他們，先發投手波瑟羅（Rick Porcello）和第一任牛棚強森（Brian Johnson）各爆七分的拖累下，以8：15吞下本季第七敗，開季的西岸之旅儼然成了傷心地。

波瑟羅4.2局投球被敲十支安打，四局下被灌進四分是致命傷，所丟七分有兩分是陽春全壘打造成，賽後吞下本季第二敗，防禦率13.50。

紅襪更慘的投手還在後頭，前一局登板守下得點圈跑者的強森，六局下單局狂失七分，被敲的六支安打中有兩支是全壘打，不但讓馬提（Ketel Marte）用滿貫砲寫下個人生涯第二度單場雙響，也讓代打的瓦嘉斯（Ildemaro Vargas）也轟出兩分彈作為本季首轟，比數一度形成1：14的懸殊差距。

紅襪雖然在八、九局合拿七分，也無力上演逆轉秀，在勝負已無懸念的情況下，紅襪甚至在八局下派老牌工具人努尼耶茲（Eduardo Nunez）投球，這是他生涯初登板，也是紅襪自2017年8月來首度啟用野手投球，該局他被艾維拉（Alex Avila）敲出陽春砲掉一分。

紅襪去年以108勝刷新隊史紀錄，四月打完才吞七敗，今年開季卻只花九場就收下一樣的敗場數，總教練柯拉（Alex Cora）賽後只回應，「我們會沒事的，我們會繼續努力，知道現在打得不好，得找出方法。」

紅襪本季兩場得到八分的比賽都贏不了球，投手崩盤是最大因素，此戰過後他們投手群的防禦率升到7.18，全聯盟排名倒數第二，只贏今天對手響尾蛇的7.25，被轟23發全壘打更是30隊最慘。

在回到芬威球場舉辦主場開幕戰前，紅襪和響尾蛇還有兩場比賽要打，若是明天再輸球，他們就會超過1998年馬林魚和1964年道奇的開季一勝七敗，成為史上最難堪的世界大賽衛冕軍。