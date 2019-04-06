MLB／道奇8戰21轟火力狂 貝林格追平A-Rod紀錄

2019-04-06 11:38 中央社 洛杉磯5日專電



貝林格。 美聯社 分享 facebook 連2年世界大賽亞軍的洛杉磯道奇隊開季砲火猛烈，8場敲了21轟史上罕見；強打青年貝林格6轟、16分打點追平了A-Rod保持的紀錄。

道奇結束主場7戰之後，帶著5勝2敗的戰績，客場首戰對上分區另一支勁旅科羅拉多洛磯。去年雙方例行賽戰績相同，道奇在第163場的加賽中勝出才拿下分區冠軍。

道奇今天帶著開季以來的凶猛火力，來到全大聯盟海拔最高的庫爾斯球場（Coors Field）踢館，靠著貝林格（Cody Bellinger）、曼西（Max Muncy）、馬丁（Russell Martin）全壘打，10比6擊敗地主。

日籍右投手前田健太投5局失1分，繼前一戰對亞利桑那響尾蛇6.2局失3分之後，拿下本季第2勝。前田與同隊的南韓左投柳賢振是亞洲投手目前的勝投領先者。

道奇去年整季235轟，在全大聯盟僅次於紐約洋基的267轟，創下隊史單季最多轟紀錄，今年火力似乎更上層樓，前8場比賽不只場場開轟，累計21支更是史上罕見，僅次於聖路易紅雀在2000年締造的8戰23轟。

第4棒打者貝林格年僅23歲，大聯盟生涯第3年，開季8場比賽敲了6轟，已經超越道奇歷代如皮亞薩（MikePiazza）、貝爾崔（Adrian Beltre）、葛林（ShawnGreen）等招牌強打。

更猛的是，貝林格開季8場6轟貢獻了16分打點，在大聯盟歷年來只有1953年馬修斯（Eddie Mathews）、2007年A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）曾經辦到。

貝林格賽後說：「能與A-Rod齊名，太酷了。」貝林格2017年在菜鳥球季敲了39轟拿下國家聯盟新人王，去年25轟。

對於球隊的狀況，貝林格的解釋簡單明瞭：「每個人的感覺都很好。」

只差二壘打就締造完全打擊的曼西則說：「我們的打線堅強，實力深厚，除此之外，每個人都齊心上陣，快樂打球。」