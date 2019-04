MiLB／張育成再見安打攬3打點 江少慶無關勝負

江少慶。 擷圖自推特 分享 facebook 江少慶本季小聯盟第一場出賽,為印地安人3A扛開季第二戰先發,他主投5.2局丟三分、無關勝負;另外,同隊台灣小將張育成用棒子相挺,今天第一支安打就帶進兩分打點為江少慶追平比數,最後他也在延長賽建功,用再見安打率隊在延長11局以5:4險勝海盜3A。

銜接在昨天的胡智為之後,江少慶擔起二號先發的招牌,但他一開賽就被塔克(Cole Tucker)敲出首局首打席全壘打,兩出局後再讓克雷默(Kevin Kramer)敲出適時長打補下一分。

看到台灣隊友處於劣勢,擔任先發游擊手的張育成在二局下首打席幫忙出氣,無人出局,二、三壘有人,擊出清壘的右外野二壘安打,一口氣將比數追平,這局印地安人3A共得到三分,江少慶也一度是勝投候選人。

只可惜六局上江少慶又挨了一發陽春砲,該局抓到兩個出局數後就退場,總計被敲五支安打,另有三個保送和六次三振,防禦率4.76。

小聯盟延長賽啟用突破僵局制,張育成十局下擔任二壘跑者,未能跑回分數,11局下兩人出局後,前一棒隊友獲得故意保送的「禮遇」,張育成證明自己也不好惹,一、二壘有人的機會敲出右外野再見安打,將今天成績推進到六打數兩安打、帶有三分打點,目前打擊率2成22。

Columbus Clippers RHP Shao-Ching Chiang final line is his start tonight vs Indianapolis:



- 5.2(IP) 5H 3R 3ER 3BB 6SO (89 pitches 57 strikes) #Indians pic.twitter.com/PJIPJzjrH6