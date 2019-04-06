MiLB／張育成再見安打攬3打點 江少慶無關勝負

2019-04-06 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



江少慶。 擷圖自推特 分享 facebook 江少慶本季小聯盟第一場出賽，為印地安人3A扛開季第二戰先發，他主投5.2局丟三分、無關勝負；另外，同隊台灣小將張育成用棒子相挺，今天第一支安打就帶進兩分打點為江少慶追平比數，最後他也在延長賽建功，用再見安打率隊在延長11局以5：4險勝海盜3A。

銜接在昨天的胡智為之後，江少慶擔起二號先發的招牌，但他一開賽就被塔克（Cole Tucker）敲出首局首打席全壘打，兩出局後再讓克雷默（Kevin Kramer）敲出適時長打補下一分。

看到台灣隊友處於劣勢，擔任先發游擊手的張育成在二局下首打席幫忙出氣，無人出局，二、三壘有人，擊出清壘的右外野二壘安打，一口氣將比數追平，這局印地安人3A共得到三分，江少慶也一度是勝投候選人。

只可惜六局上江少慶又挨了一發陽春砲，該局抓到兩個出局數後就退場，總計被敲五支安打，另有三個保送和六次三振，防禦率4.76。

小聯盟延長賽啟用突破僵局制，張育成十局下擔任二壘跑者，未能跑回分數，11局下兩人出局後，前一棒隊友獲得故意保送的「禮遇」，張育成證明自己也不好惹，一、二壘有人的機會敲出右外野再見安打，將今天成績推進到六打數兩安打、帶有三分打點，目前打擊率2成22。