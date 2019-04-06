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MLB／四月就繳完全打擊 雙城波蘭柯史上最快

2019-04-06 10:20聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

波蘭柯。 路透
波蘭柯。 路透
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本季大聯盟第一位完全打擊的球員揭曉，雙城的波蘭柯（Jorge Polanco）於今天對戰費城人，只花比賽的前四打席，就依序完成三壘打、一壘打、全壘打和二壘打，寫下雙城近10年來首見完全打擊，也是他個人生涯首遭。波蘭柯九局上再添一支安打，單場5支5，打擊率急升到4成23，不過仍無法阻擋雙城終場以4：10輸掉客場的比賽。

面對費城人先發投手皮維塔（Nick Pivetta），擔任第二棒的波蘭柯一局上就完成難度最高的三壘安打，第三局又從他手中敲安，前兩打席都沒賺到打點的他，五局上第三度對決直接轟出陽春砲，作為本季第一發。

七局上改面對費城人牛棚投手摩根（Adam Morgan），波蘭柯毫不浪費時間收集到二壘安打，締造完全打擊的紀錄，這是雙城隊史第15次，同時也是第11人，前一位已經是2009年5月的卡戴爾（ Michael Cuddyer）。

大聯盟去年第一場完全打擊直到8月才出現，今天波蘭柯寫下開季最快完全打擊的大聯盟新紀錄，原紀錄為2005年4月6日（美國時間），前國民打者威克森（Brad Wilkerson）完成生涯第二次完全打擊，如今波蘭柯在美國時間4月5日就達成，刷新原有紀錄，值得一提的是，威克森正是上一位在費城人球場完全打擊的那一人。

完全打擊雙城費城人
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