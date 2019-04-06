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MLB／水手單局3失誤+牛棚砸鍋 菊池首勝難求

2019-04-06 09:06聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

菊池雄星。 美聯社
菊池雄星。 美聯社
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父歿選擇不返日奔喪的菊池雄星依舊沒在第三場大聯盟先發奪得首勝，受到隊友守備失誤的影響，今天對白襪先發五局丟掉六分，其中四分是自責分，雖然水手六局上反超比數幫忙取得勝投資格，但自家牛棚再度搞砸，終場以8：10遭到逆轉。

一局下游擊手貝克漢（Tim Beckham）就連續發生三個守備失誤，讓菊池雄星忙著「拆炸彈」，最後仍讓白襪豪取三分，其中孟卡達（Yoan Moncada）的安打是重傷害，一棒帶有兩分打點。

先前水手也發生三壘手在第九局連續三個失誤，導致比賽差點被逆轉，守備失誤像在水手陣中傳染般，打完開季前九場比賽就有16次失誤，在全聯盟遙遙領先。

菊池雄星下一局登板還沒回過神，連四棒被敲安打，再多丟三分，好消息是後來緊急止血，前兩局就用了53球的他，後三局只用40球，到退場前都沒再失分數，總計五局被敲七支安打，有一個保送和四次三振。

水手靠著兇猛火力開季戰績走高，今天他們又繳出四發全壘打為球隊打下六分，包含六局上希利（Ryon Healy）和漢尼格（Mitch Haniger）各挹注一發兩分彈，依序讓球隊追平、反超。

不過七局下水手牛棚沒能守成，先是三個四死球導致一分損失，接著又讓孟卡達保握滿壘機會，再次揮出兩分打點安打致勝分。

再次錯過大聯盟首勝的菊池雄星沒有說出洩氣話，「我知道如果控球再好一點的話，這三場先發會有較好的結果，勝投沒那麼簡單，所以下一場比賽我一定要全力以赴。」

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