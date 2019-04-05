MLB／開季17打數吞11K 金鶯主場噓爆戴維斯

2019-04-05 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



金鶯隊戴維斯。 美聯社 分享 facebook 金鶯回到主場進行開幕戰，卻有球員感受不到溫暖，以年薪2300萬美元坐享全隊最高薪的戴維斯（Chris Davis）每當上場打擊就飽受全場噓聲，今天他也「正常發揮」，三打數全吞K，本季累計17打數、11次三振，也還在等待首安開張。

金鶯4：8不敵來訪的洋基，一壘手戴維斯今天排在先發第七棒，三次打擊都讓洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）賞出三振，八局下輪到打擊時，遭到總教練啟用代打。

對於主場球迷的噓聲，戴維斯賽後表示，「這其實在我預料之中，是不太好受，但去年我也聽到了不少。」

自從2016年初簽下七年1.6億美元的合約後，戴維斯就難逃「薪水小偷」的標籤，這位兩屆美聯全壘打王，不但開轟數和打擊率都逐年下滑，三振率還不斷攀升，去年只勝下16轟的他，打擊率1成68，百分之37的三振率更是聯盟最高。

33歲的戴維斯表示，春訓時就把目標訂在走出去年的挫敗，不過若加上去年賽季最後的21支0，今年打完前六戰仍一安難求的他，目前正處於38打數無安打的空前乾旱期，若不早日觸底反彈，這位接下來三年還各有2300萬美元可領的「盲砲」，只會引發金鶯球迷更多怒氣。