MiLB／胡智為開幕戰先發2局失1分 張育成跑回超前分

2019-04-05 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



胡智為。 美聯社 分享 facebook 美職小聯盟今天舉行開幕戰，印地安人3A台將胡智為、張育成攜手出戰，胡智為先發兩局失一分無關勝敗，張育成三打數雖無安打，但選到兩次四壞保送，也為球隊跑回兩分，印地安人3A最終就以10：4擊敗海盜3A，搶下頭彩。

胡智為首局就被海盜3A第一棒塔克（Cole Tucker）敲安，但靠著捕手成功盜壘阻殺，形成另類三上三下，第二局胡智為遇到亂流，單局出現三次四壞保送、一支安打，因羅賓森（Trayvon Robinson）在滿壘時的高飛犧牲打丟掉一分，幸好張育成在游擊防區接住飛球，穩穩收下最後一個出局數。

擔任先發第六棒、游擊手的張育成，不僅在守備上幫助胡智為，印地安人五局打完原以2：3落後，不過六局下張育成選到保送，將前一棒擠上二壘，並靠著弗列爾提（Ryan Flaherty）的二壘安打跑回超前分，印地安人在該局攻下五分，胡智為避免吞下敗投。

七局下張育成再選到保送，靠著布萊德利（Bobby Bradley）的二壘安打得分，弗列爾提也再度敲出帶有兩分打點的二壘安打，拉開差距，最終就以10：4獲勝。

印地安人今天採取投手車輪戰，胡智為先發2局共投了46球，有21顆好球，被敲2安打，另有3次保送，失掉1分，防禦率4.50；另一位印地安人台將江少慶則將在明天先發。

另外林子偉從紅襪小聯盟3A出發，今天首場出賽單場4打數敲1支安打，延長賽以6比3擊敗大都會隊；