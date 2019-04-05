MLB／包爾7局無安打被換下場 回憶大學曾投147球

2019-04-05 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



包爾。 美聯社 分享 facebook 被看好是今年美聯塞揚獎強力候選人的印地安人包爾（Trevor Bauer），用行動證明自己有備而來，今天印地安人4：1力抗藍鳥的比賽，他先發七局沒被敲出任何安打，卻因為用球數過高沒能投完比賽，收下本季首勝的他仍寫下另一大聯盟紀錄，成為史上第一位開季前兩戰皆投滿五局以上，並只被敲出一支安打的投手。

印地安人八局派上牛棚投手時現場響起一片噓聲，但其實包爾退場時已經投了117球，原因是給出六個保送，二局上兩人出局時保送金尼（Billy McKinney），就已經斷送完全比賽的可能。

上一場對雙城送出9K的包爾，此役再飆出八次三振，兩戰相加14局只丟一分，防禦率0.64，今天雖然沒能締造無安打比賽，但已經是印地安人在這座球場最長的無安打局數。

雖然有自信若繼續登板可以維持無安打，但包爾也同意總教練法蘭柯納（Terry Francona）換投的決定，直說賽季還長，今天只是第二場先發；當被問到過往單場最高用球數時，包爾回說大學時期投過147球。

對手藍鳥成為今年各隊先發投手刷數據的對象，加上這場比賽，今年已經四場發生前六局無安打的窘境，團隊在前六局的打擊率為0.13125、160打數21支安打，不過還有另一支球隊更慘，那就是今天對陣的印地安人，前六局打擊率0.13115、122支16，雙方差距0.0001。