MLB／托瑞斯雙響領洋基 派克斯頓收首勝

2019-04-05 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基派克斯頓收下轉隊後的第一勝。 美聯社 分享 facebook 洋基托瑞斯單場雙響。 美聯社 分享 facebook 洋基今天靠著四發全壘打在客場逆轉金鶯，其中托瑞斯（Gleyber Torres）單場雙響，有一支是帶有三分打點的致勝彈，率隊終場8：4脫穎而出，也讓新隊友派克斯頓（James Paxton）收下轉隊後的第一勝。

托瑞斯三局上就從柯布（Alex Cobb）手中敲出陽春砲，為洋基破蛋，六局上先是桑契斯（Gary Sanchez）也敲出陽春全壘打，托瑞斯接在之後補上致勝三分砲，一口氣將比數改寫成5：4，這次苦主換成萊特（Mike Wright ）。

今天托瑞斯四打數四安打，四分打點追平生涯最佳，除了兩發全壘打外還有一支二壘安打，以22歲之齡，成為1936年迪馬喬（Joe DiMaggio）之後，最年輕單場四安帶有三長打的洋基人。

渥特（Luke Voit）不遑多讓，九局上用三分砲幫洋基買保險，讓比賽再無懸念，此役洋基所得到八分都是用煙火秀所打下。

開賽遇到亂流的派克斯頓，一局下被維拉（Jonathan Villar）揮出首局首打席全壘打，後來又因投手犯規和暴投，導致該局失掉三分，每局都遭到棒打的他，最後撐到5.1局退場，總共丟了四分，不過也送出九次三振，在隊友火力支援下收獲勝投。