MLB／外野金手套也出包 紅襪投打守皆失調

去年雙獲外野金手套獎的布萊德利和貝茲(右),今天就因為一次默契問題導致隱形的守備失誤,造成紅襪多丟兩分、擴大落後差距。 美聯社 分享 facebook 紅襪昨天才中止四連敗,今天再次萎靡不振,以3:7輸給運動家,除了打擊不連貫外,守備上也出現狀況,去年雙獲外野金手套獎的布萊德利(Jackie Bradley Jr.)和貝茲(Mookie Betts),今天就因為一次默契問題導致隱形的守備失誤,造成紅襪多丟兩分、擴大落後差距。

四局下滿壘、兩人出局,皮斯卡提(Stephen Piscotty)揮出深遠的高飛球,右外野手貝茲和中外野手布萊德利迎面跑過去,卻在最後一刻看著球在兩人中間落地,還彈跳出了全壘打牆,雖然紀錄是一支場地規則的二壘安打,但紅襪多失這兩分,他們難辭其咎。

紅襪先發投手羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)也因而提前退場,留下3.2局投球、丟6分的慘淡成績,苦吞第二敗,防禦率再升到12.38。

紅襪首局趁著運動家先發的安德森(Brett Anderson)控球不穩,用兩個四壞球保送擠回兩分,再加上三局上馬丁尼茲(J.D. Martinez)陽春砲助威,一度取得3:0領先,沒想到這已經是他們此役的所有得分,雖然團隊合繳十支安打,但得點圈打擊率僅十支二,還未帶任何打點。

運動家三局下就討回三分扳平,下一局原本可能只搶下一分、留下滿壘殘壘,後來受益於外野的守備瑕疵添加保險;這不是布萊德利和貝茲今年首度默契不佳,開幕戰對上水手也曾發生驚險接殺的場景。

目前紅襪投手群防禦率6,全聯盟排名倒數第三,團隊打擊率2成40只排第13名;另外,守備也是這支世界大賽衛冕軍該處理的課題,今年打完前七場比賽就出現八次失誤,全聯盟並列第二多。

紅襪目前戰績只有兩勝六敗,不過退役前輩歐提茲(David Ortiz)受訪時表示並不擔心,因為賽季還有150多場比賽,等到小老弟們回到主場就能重新組織;紅襪接下來還要打完和響尾蛇的三連戰,才能結束這11場的開季客場之旅。

