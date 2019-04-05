MLB／外野金手套也出包 紅襪投打守皆失調

2019-04-05 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



去年雙獲外野金手套獎的布萊德利和貝茲（右），今天就因為一次默契問題導致隱形的守備失誤，造成紅襪多丟兩分、擴大落後差距。 美聯社 分享 facebook 紅襪昨天才中止四連敗，今天再次萎靡不振，以3：7輸給運動家，除了打擊不連貫外，守備上也出現狀況，去年雙獲外野金手套獎的布萊德利（Jackie Bradley Jr.）和貝茲（Mookie Betts），今天就因為一次默契問題導致隱形的守備失誤，造成紅襪多丟兩分、擴大落後差距。

四局下滿壘、兩人出局，皮斯卡提（Stephen Piscotty）揮出深遠的高飛球，右外野手貝茲和中外野手布萊德利迎面跑過去，卻在最後一刻看著球在兩人中間落地，還彈跳出了全壘打牆，雖然紀錄是一支場地規則的二壘安打，但紅襪多失這兩分，他們難辭其咎。

紅襪先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）也因而提前退場，留下3.2局投球、丟6分的慘淡成績，苦吞第二敗，防禦率再升到12.38。

紅襪首局趁著運動家先發的安德森（Brett Anderson）控球不穩，用兩個四壞球保送擠回兩分，再加上三局上馬丁尼茲（J.D. Martinez）陽春砲助威，一度取得3：0領先，沒想到這已經是他們此役的所有得分，雖然團隊合繳十支安打，但得點圈打擊率僅十支二，還未帶任何打點。

運動家三局下就討回三分扳平，下一局原本可能只搶下一分、留下滿壘殘壘，後來受益於外野的守備瑕疵添加保險；這不是布萊德利和貝茲今年首度默契不佳，開幕戰對上水手也曾發生驚險接殺的場景。

目前紅襪投手群防禦率6，全聯盟排名倒數第三，團隊打擊率2成40只排第13名；另外，守備也是這支世界大賽衛冕軍該處理的課題，今年打完前七場比賽就出現八次失誤，全聯盟並列第二多。

紅襪目前戰績只有兩勝六敗，不過退役前輩歐提茲（David Ortiz）受訪時表示並不擔心，因為賽季還有150多場比賽，等到小老弟們回到主場就能重新組織；紅襪接下來還要打完和響尾蛇的三連戰，才能結束這11場的開季客場之旅。