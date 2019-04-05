球團鑽制度破綻 大聯盟頂級新秀飽受不合理待遇

大聯盟2019球季如火如荼展開，直到目前為止，所有媒體目光都聚焦於本季成功簽下史上最大合約的棒球金童哈波(Bryce Harper)身上，相較於上個世紀60年代FA規則仍未建立時代，只能說現在球員很幸福。然而就算有了球員工會與自由球員制度，看似完善大聯盟遊戲規則，其實仍舊有不少漏洞存在，尤其是在年資計算方面，身為資方的球團，對此是毫不客氣運用制度上破綻，來控制自家農場頂級新秀，以達到使用最大化效益。

2014球季布萊恩譽為是小聯盟年度最佳球員，小熊隊卻選擇把他下放至3A，硬生生是把其控制權從原本的2020球季延至2021年。 美聯社 分享 facebook

首先，先從年資計算標準來說起。大聯盟年資與其他公司不一樣，並不是已365天為基準，而是以例行賽球季長度來計算。一般大聯盟一年為178天至183天不等，如果一個球員只要被登錄在25人名單中達172天，就可拿到完整一年資歷。但若該年年資不到172天，可與其他不足年度累積加滿至一年為止。如此一來，許多球團就使用此項規則，於開季時硬是把自家農場內頂級新秀放至3A，在開季後一、兩個星期後，才把他叫上大聯盟，藉此讓他不能拿到完整一年年資，可以多留這位新秀一季。

當年有小熊隊救世主之稱的布萊恩(Kris Bryant)，就是深受此規則束縛的球星之一。2013球季，布萊恩以該年選秀榜眼之姿風光加入這被山羊魔咒纏身百年名門，在該年的短期1A賽季就展現出頂級新秀的實力，之後幾乎是扶搖直上突破小聯盟每一個層級。2014球季布萊恩譽為是小聯盟年度最佳球員，而在接下來春訓裡，布萊恩也是展現出捨我其誰的成績，向所有人證明他已經準備好上大舞台的同時，小熊隊卻選擇把他下放至3A，直到開季13天後，才把他叫上大聯盟，而這技術性的決定，硬生生是把其控制權從原本的2020球季，延至2021年。對此，大聯盟球員工會表明了對小熊隊行為感到不齒，同時也向聯盟申請訴願，但直到現今此訴願案仍無下文。

不僅如此，小熊也同時對布萊恩隊友羅素(Addison Russell)使用同樣的伎倆，而洋基隊也對自家的托瑞斯(Gleyber Torres)動用該項技術性的使用守則，藉此獲得球員的控制權與壓縮球員薪資。

2018年高層還是決定在開季把亞古納放至3A，直到該年的4月25日才把他放入大聯盟名單內。 路透 分享 facebook

2018球季，同樣的策略則是加附於勇士隊新秀亞古納(Ronald Acuna Jr.)身上。2017年，亞古納以19歲之齡，在勇士農場內近乎打爆所有投手，一口氣從高階1A連升三級至3A，季後又在秋季聯盟裡殘殺其對手，奪下該年亞利桑納秋聯的MVP。2018年勇士迷眾所期待，莫過於是在2018開季的開幕賽中看到這位頂級新秀，穿上勇士隊球衣在太陽信託公園(SunTrust Park)為勇士隊奮戰。只不過，勇士高層則是令所有勇士迷失望了，因為高層還是決定在開季把亞古納放至3A，直到該年的4月25日才把他放入大聯盟名單內。

在此期間，亞古納也絕非受到此類待遇的唯一一人。與其齊名的另外兩位頂級新秀，白襪隊的希曼尼茲(Eloy Jimenez)與藍鳥隊的小葛雷洛(Vladimir Guerrero Jr.)也都深受此苦，而且其所屬球團更是把這大聯盟的延役守則使用至極致。

以希曼尼茲為例，2018球季雖然大多數時間都在小聯盟內奮戰，在其2A與3A的征戰期間，希曼尼茲都繳出十分亮眼的成績，眼看有機會在9月份的大聯盟擴編時先行上大聯盟牛刀小試，可是白襪則是選擇放棄這個決定。希曼尼茲甚至對媒體放話說自己早已準備好，希望高層能夠網開一面的讓他先上大聯盟試水溫，可惜白襪高層仍無動於衷。原本許多媒體都認為，白襪很有可能在2019球季再次卡希曼尼茲的年資，硬是把他在小聯盟Hold在3A直到4月中，但是白襪高層最後還是選擇在開季把他放入大聯盟名單內。希曼尼茲因此可以獲得2019年的完整年資。

至於與希曼尼茲同病相憐的小葛雷洛，上季同樣是在小聯盟內連闖4級，目標直指9月份的擴編名單，可是藍鳥高層就是不願意小葛雷洛提早登場，甚至直到今日大聯盟40人名單內仍舊沒有小葛雷洛的名字。雖然藍鳥高層認為傷勢是沒有把他放入名單內的主因，但司馬昭之心是路人皆知，藉此藍鳥至少可以控制小葛雷洛直到2025球季。然而藍鳥迷早已對於這名頂級新秀抱有極高的期望，從其球衣的熱賣程度就可以看出，小葛雷洛受歡迎的程度。

藍鳥高層就是不願意小葛雷洛提早登場，甚至直到今日大聯盟40人名單內仍舊沒有小葛雷洛的名字。 美聯社 分享 facebook

從近年來大聯盟所使出對於自家農場頂級新秀偷吃步的趨勢看來，未來球員工會在與聯盟進行勞資協商時，對於次項規定的辯論其激烈程度將可想而知。目前的勞資協議將於2021年約滿，勞資雙方要如何在新一版的協定裡達成雙贏，還有不少困難該去克服。