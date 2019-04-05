基襪開季踢大鐵板 光芒可望殺出成美東黑馬

大聯盟開季到昨天（四日）為止，打完了一週的賽程，而名列團隊自責分率榜之首的球隊，竟是今年開季團隊薪資在全聯盟敬陪末座的坦帕灣光芒，他們打了七場比賽總共只失11分，防禦率低到僅1.52，另外被打擊率.180也名列前茅。開季投手群優異的發揮，讓光芒首週就打出五勝二敗的亮眼戰績，居美聯東區之首，反觀衛冕冠軍紅襪和豪門洋基，球季之初就嚴重踉蹌，排名落居分區倒數前兩名。

洋基受到傷兵太多的影響，加上中心打者如渥特等表現低迷，開季前6戰對上金鶯、老虎這兩支弱隊竟然只拿2勝。 美聯社 分享 facebook

當然，球季才打完一個禮拜，所有戰績和數據都只是小樣本，面對任何極端狀況（比如金鶯領先紅襪三場勝差、老虎封鎖洋基打線等），我們都不必反應過度。然而，當紅襪成為自1998年的佛羅里達馬林魚之後，第一支開季前六戰一勝五敗的衛冕冠軍隊，然後光芒打出平隊史最佳的開季前七戰戰績時，或許球季剛開始的表現就具較高的參考價值，畢竟當年那支開季一勝五敗的衛冕冠軍馬林魚，最終可是苦吞了108敗。而至於光芒上次在開季前七戰就拿下五勝，則發生在2017年，那年他們雖然沒有打進季後賽，但還是繳出80勝的成績，以他們的團隊薪資水準和險惡的分區環境而言，已算是可圈可點的結果。

或許多數人會覺得，銀彈相當有限的光芒就算管理階層再怎麼聰明、再怎麼創新大膽，只要身處在基襪兩支名門坐鎮的分區，就注定難以出頭，今年也不例外，因為基襪兩隊的陣容和戰力在季前看起來，皆具爭冠的實力。不過事實上，光芒走過2016年僅68勝的低潮後，過去三年透過眼光精準的選秀和交易，以及非凡的球員養成，又累積了不少能量，而這些能量蠻有機會在今年一併爆發出來，一舉將他們重新推回2008和2010年勇奪美聯東區冠軍的榮光。

光芒在季前並沒有補強什麼大牌球星，但是開季打出5勝2敗佳績，球隊士氣相當高昂。 美聯社 分享 facebook

首先必須承認的是，美國兩大戰績預測系統——《棒球指南》（Baseball Prospectus）的PECOTA和《Fangraphs》，目前都推估光芒本季只會在美東名列第三，PECOTA預測光芒會拿88勝，而《Fangraphs》則是86勝。用這兩個預測系統的角度看光芒的陣容，會發現如果把他們換到美聯中區或國聯中區，都很有機會收下分區冠軍，但在美東就看似只能爭取美聯第二張外卡。

不過相較於PECOTA跟《Fangraphs》，筆者更相信美國資深棒球專家席恩（Joe Sheehan）的預測，他認為光芒今年應該可以拿下94勝，戰績表現會跟洋基、紅襪難分軒輊，有頗高的機率能成為美聯東區冠軍黑馬。

光芒何以獲得席恩這麼高的評價？其中一個最主要的緣由是光芒的投手群。光芒投手群去年即便在季初便遭逢諸多傷勢的打擊，甚至被迫採取非常創新的假先發計策，但他們依然能繳出優質成績單，不管先發還是牛棚的自責分率皆優於聯盟平均，整體自責分率3.75在美聯也僅次於太空人。除了史奈爾（Blake Snell）的破繭而出，旨在彌補後半段輪值戰力的假先發戰略也奏效。攤開光芒去年所有先發投手投不超過三局且失分不超過六分的比賽（大約涵蓋所有他們去年採取假先發的場次），他們的戰績為38勝30敗，勝率達55.9％，優於絕大多數大聯盟球隊後段輪值先發投手所繳出的成績。

光芒本季又把史坦尼克叫出來當假先發，效果還是一樣的好。 美聯社 分享 facebook

來到今年，光芒的投手群戰力和深度都更勝上個球季，不僅以隊史總額最高的投手自由球員合約（兩年3000萬美金），補進藉由數據分析改變投球策略、開出生涯第二春的老將摩頓（Charlie Morton），去年季前受傷的新生代投手迪里昂（Jose De Leon）和哈尼威爾（Brent Honeywell）預計都能在本季季中上大聯盟支援。現在光芒先發輪值有至少三名固定先發的投手：史奈爾、摩頓、葛拉斯諾（Tyler Glasnow），加上陣中不少投手都已具備配合假先發的經驗，種種境況都比去年進步許多，因此有足夠的理由相信他們今年的投手戰力能更上一層樓。

光芒本季最大的問號，以及最容易受到質疑的環節，是他們的打擊火力。去年他們團隊得到716分、加權得分創造指數wRC+為105（代表火力優於聯盟平均5%），兩個數字都不差，但若說要競爭美聯東區龍頭、甚至拚搶總冠軍，就還有段差距。來到本季，他們補進了擊球品質佳、但近年成績不太穩定的便宜打者如狄亞茲（Yandy Diaz）、賈西亞（Avisail Garcia），希望他們良好的擊球初速能轉化為實質的安打和打點，同時寄望昔日的大物新秀梅多斯（Austin Meadows）能徹底釋放當初球探看到他具備的潛能。

即便光芒打線開季首週發揮疲軟，整體進攻指數不到.600，但筆者個人仍對今年光芒的打擊火力持樂觀態度，認為他們的進攻數據應該能有所提升。除了看好狄亞茲、賈西亞能在光芒非常進階、科學化經營導向的教練團底下，獲得適時的引導輔助，解放長打威力，也相信梅多斯與勞爾（Brandon Lowe）等年輕球員會進步成光芒未來打線的基石，更喜歡光芒本季野手群的深度，他們頭號內野替補羅伯森（Daniel Robertson）上季繳出.382的超高上壘率，另外還有攻守能力紮實的達菲（Matt Duffy）和昔日巨人的優質新秀阿洛尤（Christian Arroyo）在板凳尋求出場機會。

光芒二壘手羅伯森開季16個打數只有3支安打1分打點，若是他能打出去年的水準，對光芒打線將會有很大的幫助。 美聯社 分享 facebook

低調但實力堅強的投手群，以及帳面火力不足但具有不小樂觀空間的野手陣容，構成今年的光芒隊，而這也是為什麼他們在前述提到的PECOTA和《Fangraphs》預測系統中，得失分差的表現呈現投高打低的根本原因。而席恩的預測顯然比PECOTA、《Fangraphs》更看好光芒的打擊，認為他們應該能打回美聯中段班的得分量，所以產出對光芒較為有利的數字。以下是PECOTA、《Fangraphs》和席恩三個不同預測系統，對光芒本季得失分表現作出的推估數字，以及這些數字在美聯的排名：

PECOTA

得分 685（美聯第10）

失分 634（美聯第3）

《Fangraphs》

得分 680（美聯第12）

失分 642（美聯第3）

席恩

得分 736（美聯第7）

失分 626（美聯第2）

綜合前面所述，筆者較傾向相信席恩的推測，認同光芒本季打線應該至少能繳出美聯中段班的水準，而只要能達到這個水準，他們就有機會跟洋基、紅襪競爭美東龍頭。

而且千萬別忘了，在光芒自己能控制的因素之外，過去一個月以來的各種外部因素似乎都在將光芒推往更好的戰績。洋基季前至今傷耗頻傳，從王牌瑟維利諾（Luis Severino）的右肩旋轉肌發炎、老將沙巴西亞（CC Sabathia）的膝傷，到最近主砲史丹頓（Giancarlo Stanton）的左二頭肌拉傷、三壘手安都哈（Miguel Andujar）的右肩受傷，每一個躺進傷兵名單的人都對洋基戰力造成重擊，而且他們的打線還在最近陷入小低潮；至於紅襪，他們休賽季期間沒有補強走了兩員大將（凱利（Joe Kelly）和金布瑞爾（Craig Kimbrel））的牛棚，且開季先發投手群還不約而同一起爆炸，球季前五戰就被狂掃11轟，平大聯盟最多紀錄，其中王牌塞爾（Chris Sale）球速慢熱、控球準星不足的狀態尤其令人憂心，各種窘境造就他們自2012年以來最差的開季前六戰戰績。

洋基主力三壘手安都哈出現右肩關節唇撕裂傷，目前面臨整季報廢的危機。 美聯社 分享 facebook

基襪最近踢到的每一個鐵板，對光芒爭搶美聯東區王座來說，都是一大利多。

市場較小且多年來以特別懂得省錢出名的光芒，今年依然不改節儉本色。根據《棒球指南》的資料，光芒本季開始的大聯盟團隊薪資僅6000萬美金出頭，比徹底重建中的邁阿密馬林魚還少了超過1000萬美金。儘管如此，光芒管理階層仍硬是擺出保守預估至少能奪得美聯第二張外卡、樂觀推測能搶下美聯東區第一的陣容，實在是不得不佩服他們的運籌帷幄。

雖然筆者列出的三個預測系統有兩家不怎麼看好光芒能超越基襪，但實際戰績為何要等比賽真的打下去才知道，運氣成分、關鍵時刻的發揮等難以預期的因子，都會使球隊的真實戰績偏離預測系統根據球員往年數據和各式資料所做出的推測，像上個球季的水手隊就在總失分比總得分還多的情況下，打出89勝的優質戰績，這就是沒有任何專家和預測系統能預料得到的。

而今年的光芒能否在握有更好籌碼的狀態下，推翻主流預測系統賦予他們的命運，成功拿下睽違將近10年的美聯東區冠軍呢？縱使沒有十足的把握，但筆者仍對他們有信心，希望能再次看到光芒小蝦米，扳倒基襪大鯨魚的戲碼！