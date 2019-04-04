MLB／防禦率無限大 國民投手羅森索史上第一慘

2019-04-04 10:03 中央社 記洛杉磯3日專電



分享 facebook 美國職棒大聯盟開季不久，華盛頓國民隊的後援投手羅森索（Trevor Rosenthal）創下史上罕見的慘澹紀錄，連4場比賽無法解決任何一個人，防禦率無限大。

台灣、日本棒球界通稱的投手防禦率，也稱自責分率、責任失分率（ERA，earned run average），定義是一名投手平均每投9局的責任失分數，算法是「責失除以局數再乘9」。

防禦率數字越小越佳，概略而言，稱職的先發投手防禦率數字約3.00到4.00之間。中華職棒去年防禦率王統一獅羅里奇成績是3.17，美國大聯盟去年的防禦率王迪葛隆（Jacob deGrom）成績1.70。

華盛頓國民隊今天靠著9局下滿壘的再見四壞，在主場9比8逆轉費城費城人隊。但第5任上場的後援投手羅森索投出2個保送，沒有解決任何人就退場。

這是羅森索本季第3場出賽，他去年因為手肘韌帶手術而整季養傷，2017年的最後一場出賽，同樣沒有解決任何一人就退場。

運動媒體ESPN統計，加上2017年8月最後一次出賽，羅森索連4場比賽，總共面對9名打者，都沒有辦法製造任何1個出局數，包括1支全壘打、4支一壘安打、4次四壞保送。

這9名打者全部都回本壘得分，這樣慘澹的成績，使得羅森索成為大聯盟史上在連4場出賽中至少失1分，卻無法解決任何打者的第一人。

投手的投球局數是由解決打者的出局數累積，當投球局數為零時，計算防禦率的分母為零，使得羅森索的防禦率成了罕見的無限大。

28歲的羅森索擁有時速99英里（近160公里）的火球，過去效力聖路易紅雀隊，曾是明星賽等級的終結者，今年傷後復出，原本是國民隊布局投手人選，但本季3場比賽他面對7名打者，分別是4安打、3四壞，責失7分。