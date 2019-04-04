MLB／連26場優質先發 狄葛隆追平百年紀錄

2019-04-04 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



狄葛隆連26場優質先發。 路透 分享 facebook 先發七局無失分、狂飆14次三振，外帶一發陽春砲，大都會強投狄葛隆（Jacob deGrom）本季除了瞄準衛冕塞揚，似乎也有意將銀棒獎納入口袋。

狄葛隆今天在客場出戰馬林魚，114球投完七局，僅被敲出三支安打、沒有掉分，送出14三振、1保送，完美壓制馬林魚打線，率領大都會以6：4贏球，他收下二連勝，防禦率仍是零。

狄葛隆「老梗」連發，這已是他跨季第26場優質先發，追平大聯盟近109年來最長紀錄。

1910年後的史上最長連續場次優質先發紀錄，為吉布森（Bob Gibson）在1967到1968年之間締造的26場，而1968年也是大聯盟史上著名的「超級投手年」，在整年投高打低的趨勢下，大聯盟為了提升打者表現、搶救比賽精采度，決定降低投手丘高度，而狄葛隆如今在這樣的條件之下追平前輩紀錄。

狄葛隆此役在第三局開砲，直接將第一球轟上中右外野，這僅是他生涯第二轟，繼2017年6月18日（美國時間）後再度開砲；狄葛隆這發陽春砲，為自己打下2：0領先。

六局投完，狄葛隆的用球數已達95球，第七局繼續站上投手丘，連飆3K打卡下班，也順道改了生涯單場最多三振紀錄。

馬林魚直到大都會換投後才終於開啟攻勢，第九局靠四支安打搶下四分，逼得大都會再次換投，才由狄亞茲（Edwin Díaz）以飛球出局終結這場比賽，也為狄葛隆守住勝投。