MLB／待業中有空 金布洛爾可能出席領冠軍戒

2019-04-04 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



金布洛爾。 路透 分享 facebook 一開季就打客場11連戰，紅襪下周三終於要返回波士頓展開本季主場首戰，屆時球迷有機會看到金布洛爾（Craig Kimbrel）現身芬威球場，但不是因為紅襪簽回這位終結者，而是純粹出席領取冠軍戒指。

紅襪開季狀況不佳，前六戰只拿一勝五敗，接下來還有五場客戰，直到下周三才會在主場開幕戰迎戰藍鳥，紅襪也將在賽前舉辦頒發世界大賽冠軍戒指儀式；球團總裁甘乃迪（Sam Kennedy）證實，「我昨天才剛正式邀請金布洛爾，現在就等他通知我們，他是否決定要來。」

球團邀請已離隊的成員出席冠軍戒指領取儀式並不罕見，包含拉米瑞茲（Hanley Ramirez）、凱利（Joe Kelly）、金斯勒（Ian Kinsler）和波默蘭茲（Drew Pomeranz）等人，也都在受邀名單上，但上述球員在下周三都有比賽，幾乎確定無法出席，唯獨失業中的金布洛爾行程可能有空。

金布洛爾去年隨紅襪拿下世界大賽冠軍，季後成為自由球員，無奈市場行情不佳，一路待業至今，遲遲未見新東家上門。

當地媒體提到，紅襪對於目前沒有固定終結者的狀況感到滿意，所以別預期他們會趁此機會向金布洛爾報價，「如果這位30歲投手最終接受邀約，紅襪球迷將有最後一次機會，向這位三年來共為紅襪守下108場勝利的男人展現熱愛。」