MLB／暗指是叛徒 華盛頓市長短暫發文酸哈波

哈波返華盛頓,被市長諷刺是叛徒。 路透社 分享 facebook 明星外野手哈波(Bryce Harper )休賽季以13年3.3億美元投效費城人後,今首次重返前東家。國民球迷毫不留情,以噓聲相迎。不只球迷按耐不住情緒,華盛頓市長巴森(Muriel Bowser)亦於推特(Twitter)上狠酸哈波。

昨2日,市長巴森於推特上短暫貼出一張美國獨立戰爭叛徒,班奈狄克•阿諾德(Benedict Arnold)頭部以哈波的臉取代的相片,不過在30分鐘後隨即將照片刪除。

This picture WAS on Mayor Bowser's Twitter page less than 30 minutes ago, but not anymore...



Tomorrow is going to be nuts. #OnePursuit #HarperReturns @ABC7Sports pic.twitter.com/rO5sEO1D9l