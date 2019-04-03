MLB／暗指是叛徒 華盛頓市長短暫發文酸哈波

2019-04-03 16:43 聯合新聞網 即時報導



哈波返華盛頓，被市長諷刺是叛徒。 路透社 分享 facebook 明星外野手哈波（Bryce Harper ）休賽季以13年3.3億美元投效費城人後，今首次重返前東家。國民球迷毫不留情，以噓聲相迎。不只球迷按耐不住情緒，華盛頓市長巴森（Muriel Bowser）亦於推特（Twitter）上狠酸哈波。

昨2日，市長巴森於推特上短暫貼出一張美國獨立戰爭叛徒，班奈狄克•阿諾德（Benedict Arnold）頭部以哈波的臉取代的相片，不過在30分鐘後隨即將照片刪除。

This picture WAS on Mayor Bowser's Twitter page less than 30 minutes ago, but not anymore...



Tomorrow is going to be nuts. #OnePursuit #HarperReturns @ABC7Sports pic.twitter.com/rO5sEO1D9l — Chip Brierre (@Chip_Brierre) 2019年4月1日

阿諾德於美國歷史上是著名牆頭草。聲稱獨立戰爭時期未受到美方陣營認可，因此轉投其他勢力。很明顯，市長巴森特別修改阿諾德肖像，是想藉此指涉哈波叛離國民。

雖然噓聲四起、被市長狠酸，並於1局上被前隊友薛則（Max Scherzer）三振出局，但哈波仍在8局上把握住一支兩分砲，幫助費城人以8:2成功踢館國民。目前費城人4戰全勝，上次有這樣的表現要追溯至1915年及1897年。