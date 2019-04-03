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MLB／靠二刀流搶下首勝 葛蘭基10K+單場雙響

2019-04-03 15:18聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

葛蘭基為自己主投的比賽打下全壘打。 美聯社
葛蘭基為自己主投的比賽打下全壘打。 美聯社
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「自己的勝投自己打」是今天響尾蛇王牌投手葛蘭基（Zack Greinke）的寫照，主投六局飆出10K的他，附加單場雙響的成績，勝利打點不假他人之手，加上單場挹注四分，在「二刀流」發功下，響尾蛇最終以8：5擒拿教士。

葛蘭基在首局被瑞佛洛（Hunter Renfroe）狙擊兩分砲，四局上他跟著隊友接力奉還，馬提（Ketel Marte）先用陽春彈為響尾蛇開張，稍後葛蘭基把87.7哩的卡特球扛成三分彈，這是他自2015年以來的首發全壘打。

六局下葛蘭基再度開轟，與莫菲（John Ryan Murphy）合演「背靠背」的陽春全壘打，讓他成為響尾蛇隊史上第二位單場雙響的投手，前一人是2007年的歐文斯（Micah Owings）；另外，葛蘭基也以35歲之齡， 成為大聯盟史上第三老單場雙響的投手，前兩位都是40、50年代的大前輩。

值得一提的是，上一次在大聯盟出現投手單場雙響外加10K紀錄，剛好出現在兩年前的今天，主角是2017年開幕戰登板的巨人投手邦賈納（Madison Bumgarner），而被轟的苦主則是葛蘭基。

今天同場演出單場雙響的瑞佛洛，是葛蘭基唯一的失分麻煩，六局下他再轟出陽春砲，讓葛蘭基丟掉三分，最後以102球送出優質先發，並且收下本季首勝，把防禦率降到9.31。

兩隊全場合繳八發全壘打，所有分數只有一分不是靠全壘打拿下；響尾蛇靠著沃克（Christian Walker）在七局上加入開轟行列，全隊包辦五轟，教士另一個貢獻全壘打的則是麥爾斯（Wil Myers），在七局下挹注兩分砲。

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