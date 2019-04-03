MLB／再遭運動家0：1完封 紅襪開季一勝五敗

2019-04-03 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



身為世界大賽衛冕軍，紅襪開季卻陷入愁雲慘霧，今天再以0：1不敵運動家，連兩場被完封且吞下四連敗，同時也是本季第五敗，開季至今只拿下一勝，繼續在美聯東區墊底。

開幕戰對水手只投三局失七分吞敗的塞爾（Chris Sale），在這場先發六局被敲出三安，唯一失掉的分數是一局被查普曼（Matt Chapman）敲出陽春砲，卻無法換到勝投，因自家打線不捧場，全場揮出七支安打，還比運動家多了四支，但得點圈打擊率七支0，讓塞爾悲情吞下二連敗。

以K功見長的塞爾，在過去九年有169場先發至少投六局當中，今天是唯一只送出一次三振的內容，主因來自直球「失速」，均速未達90哩，但他說，「比賽的名稱不叫球速，是讓你的球隊有機會贏球。」

開季一勝五敗對紅襪是自2012年來最慘成績，也是他們自2017年8月後首嘗四連敗，難堪紀錄還有2015年以來第一次連兩場掛蛋，不過紅襪總教練柯拉（Alex Cora）在賽後仍不失信心的說，「老實講，今晚過後我覺得好多了，我們有製造機會和競爭性。」

運動家先發投手費爾斯（Mike Fiers）投六局，雖然被敲五支安打，以無失分拿到本季第二勝。