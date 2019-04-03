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MLB／技壓巨人強投邦賈納 柳賢振本季收第2勝

2019-04-03 13:51聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

柳賢振。 美聯社
柳賢振。 美聯社
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柳賢振本季第二場先發對上同屬國聯西區的巨人，主投七局只丟兩分的優質先發，率領道奇以6：5贏球，柳賢振獲第二勝。

柳賢振在前五局只面對15名打者，除了第二局被敲安再製造雙殺外，其餘都直接讓打者回到休息區；六局上他在一人出局後接連被敲四支安打，包含巨人先發投手邦賈納（Madison Bumgarner）逮中卡特球擊出兩分砲，後來緊急止血，用87球投完七局退場，送出5K且沒有保送，防禦率為2.08。

邦賈納雖然是繼2017年9月後首度敲轟，生涯全壘打數推進至18支，卻無法幫助自己為本季首勝開張，他在三局下因自己的傳球失誤開啓大失分，保送和安打接連出現後，被貝林格（Cody Bellinger）補上三分彈一棒擊沉，單局丟掉五分。

邦賈納主投六局失五分，且都不是自責失分，防禦率維持在1.38，仍無力扭轉戰局，吞下二連敗。

巨人在九局上有機會延長戰線，靠著二壘安打、保送和對方守備失誤先追回一分，帕拉（Gerardo Parra）在一人出局、滿壘情況敲出帶有兩分打點的一壘安打，只是下一棒「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）卻擊出雙殺打，徒留一分差的遺憾。

柳賢振邦賈納
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