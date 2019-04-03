MLB／先被薛則賞2K 哈波回國民重現超大轟

2019-04-03 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



哈波(左)。 美聯社 分享 facebook 強打哈波（Bryce Harper）加盟費城人後首度回到前東家國民主場，成為大聯盟最熱的話題，哈波在八局上把握最後一次打席擊出兩分砲，打醒不想回味的國民球迷，連三場開轟的他，率領費城人以8：2踢館成功。

賽前哈波還在個人Instagram上感性發文，回憶在國民的第一天、第一支安打、第一轟和球迷第一次為他鼓掌叫好，但仍逃不過在賽前介紹打序時，國民鄉親對他的噓聲以待。

哈波在賽前說，雖然今天走進客隊休息室感覺不習慣，但隨著比賽場數增加，就會更習慣。今天他在場上的表現也是倒吃甘蔗，雖然前兩打席遭到塞揚強投薛則（Max Scherzer）三振，但第三次對決牛棚投手揮出二壘安打，站上壘包時還向觀眾席揮手燦笑。

開幕戰對大都會投7.2失兩分吞敗投的薛則，今天投完五局就以96球退場，除了二局上讓法蘭柯（Maikel Franco）敲出陽春砲外，第四局的一個捕逸讓他丟掉第二分的非自責分，退場時球隊以0：2落後，無奈牛棚投手放火，讓他再吞敗投，累積防禦率僅2.13，全場飆出九次三振，抓到的第一個出局數就是K掉哈波。

費城人在先發投手艾弗林（Zach Eflin）五局無失分的帶領下一路領先，六局上更出現四分的大局，哈波也在該局敲安挹注一分。八局上哈波再次站到打擊區，把海力克森（Jeremy Hellickson）的內角球撈上右外野第二層看台，目送458呎的兩分砲後，他帥氣甩棒，換場守備後，走到自己防區脫帽鼓動右外野的費城人球迷。

哈波單場五打數三安打， 帶有三分打點，打擊率來到4成29，費城人開季至今四戰全勝，繼續享有全聯盟唯一不敗之名。