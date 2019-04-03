MLB／陳偉殷後援2局失1分 逼進亞洲第五位千局投手

2019-04-03 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



效力馬林魚的旅美左投陳偉殷， 今對大都會在六局2：5落後時後援，本季第二場出賽，投兩局丟掉一分，目前馬林魚暫以4：6落後。

陳偉殷在前天本季初登板，面對兩名左打沒製造任何出局數，被敲一支安打與投一個保送，今天雖然又以保送尼莫（Brandon Nimmo）開場，還好後來連續解決二、三、四棒，其中包含讓卡諾（Robinson Cano）的飛球被二壘手接殺。

七局上續投的陳偉殷遭遇亂流，被拉莫斯（Wilson Ramos）和史密斯（Dominic Smith）串聯安打，雖然對羅沙里歐（Amed Rosario）投出本季首K，但在兩人出局後，對戴維斯（J.D. Davis）投出保送，接著對下一棒的尼莫投觸身球，奉送一分，也是本季個人失掉的第一分，還好後來以三球三振阿隆索（Pete Alonso），沒造成更大傷害。

陳偉殷共投50球，30球是好球，最快球速91.6哩，被安打數、保送數和三振數都是2，掉一分後本季防禦率為4.50，兩局投球將他的生涯局數推進到998.1局，距離亞洲第五位千局投手只剩1.2局之遙。

過去只有四位亞洲投手在大聯盟完成千局投球，其中以南韓投手朴贊浩的1993局最多，接下來為野茂英雄的1976.1局、黑田博樹的1319局和大家友和的1070局，陳偉殷即將成為台灣球員第一人。