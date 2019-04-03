MLB／列塞揚加薪條款 洛磯續約先發新秀馬爾奎斯

2019-04-03 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



馬爾奎斯。 美聯社 分享 facebook 大聯盟各隊今天續約動作不斷，洛磯和24歲先發投手馬爾奎斯（German Marquez）提前完成五年4300萬美元（約新台幣13億元）合約，只待通過體檢後正式公布。

根據大聯盟專欄作家羅森索（Ken Rosenthal）的報導，這紙合約除了到2023年的保障合約外，還有一年的球隊選擇權，如果馬爾奎斯能在這幾年兩度擠進塞揚票選前三名，就能自動轉換成共同選擇權。

另外，如果馬爾奎斯被交易，能獲得100萬美元的紅利，在激勵獎金方面，要是拿到塞揚獎，第五年和選擇權都能再加100萬美元年薪，假使塞揚獎票選只有第二到第五名，那兩年只能各加50萬美元。

這張延長合約不只包下馬爾奎斯三年的薪資仲裁權，還有一年的自由球員身分，雖然不及光芒塞揚強投史奈爾（Blake Snell）的五年5000萬美元，但比洋基新王牌塞佛里諾（Luis Severino）的四年4000萬美元還多。

馬爾奎斯是在2016年初從光芒被交易到洛磯，上賽季他在33場先發共196局投球，戰績14勝11敗，防禦率3.77，送出230次三振，國聯新人王票選排名第五。

洛磯一個多月前才和當家三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）完成八年2.6億美元的續約，馬爾奎斯成為今年洛磯綁樁的第二人。