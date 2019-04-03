MLB／才剛交易中外野手 藍鳥扶正葛里奇克給5年約

2019-04-03 08:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



葛里奇克。路透 分享 facebook 將皮拉（Kevin Pillar）交易到巨人的同一天，藍鳥宣布和接班中外野的葛里奇克（Randal Grichuk）提前續約，以五年5200萬美元（約新台幣16億元）固定新的中外野樁腳，合約將包含他剩下兩年的薪資仲裁權和三年的自由球員價碼。

宣布續約的幾小時之前，藍鳥才把皮拉送到巨人，換來內野手漢森（Alen Hanson）、牛棚投手洛爾（Derek Law）和小聯盟右投戴鮑拉（Juan De Paula），表明要進入重建的他們，立即「扶正」葛里奇克。

27歲的葛里奇克擁有六年大聯盟資歷，去年冬天藍鳥透過和紅雀的交易得到他，一開始不但打擊陷入低潮，還因傷休養一個月，不過六月復出後表現穩定，球季剩下的四個月他揮出23轟，今年球季開打前才以500萬美元的合約免走向薪資仲裁。

大聯盟生涯六年全都待在藍鳥的皮拉，在得知需要離開後震驚地表示，「我花了許多時間在這，休賽季待在這比待在家裡長，給這裡的人的時間比給家人的還多，所以滿難受的。」