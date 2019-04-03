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MLB／勇士提前續約8年 亞古納成最年輕億元男

2019-04-03 08:21聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

亞古納獲勇士提前續約。 美聯社
亞古納獲勇士提前續約。 美聯社
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跟上大咖們提前和母隊續下長約的風潮，年僅21歲的國聯新人王亞古納（Ronald Acuna Jr.）和勇士完成一紙八年一億美元（約新台幣31億元）的合作，這是史上大聯盟球員資歷165天所得到的最大續約，也是勇士隊史給出的第二大約，僅次於四年前開給弗里曼（Freddie Freeman）的八年1.35億美元。

亞古納的保障合約從今年賽季起，將一路延續至2026年他28歲為止，後面還接著第九年和第十年的買斷金1000萬美元，如果不買斷球團可以再用3400萬美元的選擇權多續兩年，意即勇士最長能綁住這位大物到30歲，平均每年只需付1240萬美元。

對亞古納而言，好處就是早早將錢擺進口袋，他成了大聯盟史上最年輕拿到破億美元價碼的球員，「我不後悔，沒有人能看到未來，沒人知道明天會有什麼事發生，所以我全然為這共同的決定開心，我很興奮。」

由於亞古納符合超級二年級生的條件，這筆合約實質包含他2021年起四年的薪資仲裁權，和兩年的自由球員身價，不過撿到便宜的勇士解釋，這位新秀迄今只打115場比賽，去年還因膝傷暫離一個月，明星賽後才有19轟的爆炸性的突破性演出。最終他整季以2成93打擊率、26轟和64分打點作收。

亞古納2014年以國際自由球員身分用10萬美元加盟勇士，當時他只有16歲，他表示，「我不認為簽約後會有太多改變，我來自委內瑞拉一個純樸的地方，我希望接下來十年待在這裡，也希望在這裡待滿生涯。」

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