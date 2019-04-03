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遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00梁起華

可以先這麼預告，2021年底美國職棒大聯盟與球員工會在談判新一期的勞資協議時，將會有精彩好戲可看，按照過去兩年自由球員市場的低落情況看來，2021年底的談判不光只是雙方權利與義務的角力，更是球員工會將過去幾年在爭取各種合約不順心情的抒發戰場，嚴重的話還有可能發生停工事件。

上周末運動家網站(the Athletic)爆料，在去年冬季的一場球隊管理階層(不確定是老闆間的還是總管間)會議中，發生一場非正式的頒獎典禮，席間將一座獎牌般發給某球隊的總管，以犒賞他在球員申請仲裁(arbitration)時，所為自己球隊省下最多金額的薪資。這件事後來被爆料出來，讓目前球員工會執行總裁克拉克(Tony Clark)相當不悅，認為這是對球員薪資談判的一個不敬行為……

金鶯去年戰績就已殿底，本季更徹底進行重建，大量起用年輕球員，但開季打出3勝1敗戰...
金鶯去年戰績就已殿底，本季更徹底進行重建，大量起用年輕球員，但開季打出3勝1敗戰績，讓還在自由市場苦等的眾多好手更覺得寒冬特別漫長。 美聯社
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根據富比世雜誌的公布，美國職棒大聯盟在2018年的總營收達1030億美金，這是大聯盟連續16年來的正成長，在2017年大聯盟的總營收也超過1000億。但是過去兩年大聯盟各球隊在自由球員市場上的吞吐狀與鐵公雞樣，卻是讓球員與其背後的工會相當寒心。畢竟像是得過賽揚獎的大投手凱柯(Dallas Keuchel)、繼名人堂救援王李維拉(Mariano Rivera)後，最長最穩的救援王金布洛爾(Craig Kimbrel)到目前都還待業中，他們或許不值得簽長約，但是去年還叱吒投手丘的他們，現在連個球都沒得打，這也是太誇張了些。

到底自由球員市場發生了甚麼事了？未來是否都是這樣？真的是球隊老闆間串連起來走小氣路線？上周紐約洋基隊播報員凱伊(Michael Kay)在他的談話性節目中談到此事。

大聯盟球隊在過去幾年陸續採取數據分析方式導入球賽裡。投打之間的球路分析、習性等，舉凡各種數據全部進入複雜但又詳細的系統裡，只要是能贏球的方式或怪招全部都可以用上。這樣的球賽對如筆者這種中年人來說，其實是一場「動態球賽中的靜態革命」。有只投兩三局的開戰投手(Opening Pitcher)已經不稀奇了，以往如金布洛爾這種固定在最後一局終結局面出場的投手也不吃香了，例如亞特蘭大勇士隊、堪薩斯皇家隊、坦帕灣光芒隊等，第九局收割勝利的投手以輪派(committee)的方式做調度。打擊方面在內野針對打者習性做防守佈陣(Defense Shift)也司空見慣，外野派四名野手針對重砲打者做特別安排也是新趨勢。

光芒昨天又把史坦尼克叫出來當假先發，效果還是一樣的好，這恐怕會讓很多球隊覺得不用...
光芒昨天又把史坦尼克叫出來當假先發，效果還是一樣的好，這恐怕會讓很多球隊覺得不用去簽一個像凱柯這麼貴的先發投手。 美聯社
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所以說「科技越進步、失業的人越多」這話不假。各球隊目前將這樣的大數據分析系統，從球賽中移植到自由球員招募的考評重要依據。在以往簽自由球員時，是根據球員過往的「戰功」、「年資」作為最主要考量，簽下的一紙合約算是「慰勞」與「鼓勵」。

但這種情況將越來越少見，取而代之的是球隊管理階層在決定一名球員的薪資合約時，「未來性、潛力、年紀」會是合約最後金額的三大參數。不管是剛剛才被波士頓紅襪隊續簽長約的波賈茲(Xander Bogaerts)、小熊投手漢崔克斯(Kyle Hendricks)、太空人的布萊格曼(Alex Bregman) 乃至天使隊的楚奧特(Mike Trout)、費城人隊的哈波(Bryce Harper)、教士隊的馬恰多(Manny Machado)等，30歲是個關卡，數據算的非常精準，一過了這年紀，球員開始走下坡，身手迅速開始滑落。

紅襪游擊手波賈茲(中)剛與球隊續約，合約總金額高達7年1.32億美元，這是年輕人...
紅襪游擊手波賈茲(中)剛與球隊續約，合約總金額高達7年1.32億美元，這是年輕人才有的福利，可能也讓他的經紀人波拉斯(右)如釋重負，因為大聯盟球團越來越精，想要削凱子也越來越困難。 美聯社
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遠的例子有簽第二次長約的前洋基隊羅德里奎茲(Alex Rodriguez)、目前在洛杉磯天使隊等退休的普荷斯(Albert Pujols)，最近的一個例子就是最新認證的「賠錢貨」舊金山巨人隊三壘手隆戈利亞(Evan Longoria)，他去年球季一方面受傷、一方面開始走下坡，打擊率、全壘打、打點都是生涯新低。諷刺的是2012年球季他受腳傷，只出賽了74場比賽，還能揮出17支全壘打，這比他上球季在巨人隊出賽125場卻只有16支全壘打還多，可見得年紀真的是所有參數中最關鍵的一個。

當然也有例外，例如今年季賽開打前休士頓太空人隊與聖路易紅雀隊分別與老將投手韋蘭德(Justin Verlander)和穩定重砲高史密特(Paul Goldschmidt)續長約，不過這簽定合約的意義在於穩定兩人的軍心，大於實際上的投資，兩人長年的表現都是相當穩健的，加上過去幾年兩人並沒有嚴重受傷的紀錄，年紀在考量合約上相對的就不顯那麼重要了。

高史密特轉戰紅雀後在新球季開始就有驚人的表現，前4戰打出4支全壘打、7分打點。 ...
高史密特轉戰紅雀後在新球季開始就有驚人的表現，前4戰打出4支全壘打、7分打點。 美聯社
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像是曾入選明星賽多次的球員如外野手瓊斯 (Adam Jones)與左投岡薩雷茲(Gio Gonzalez) 也才在上周球季開打前後，被臨時以簽短約的方式分別加入亞利桑納響尾蛇隊與紐約洋基隊，岡薩雷斯最慘，是以先簽小聯盟合約的方式入洋基小聯盟3A隊，要真的能上了大聯盟投球了，才能領到那一年三百萬的合約。

我們相信金布洛爾與凱柯在不久的未來，應該還是有分工可打，但時代變了，長工看來是沒了，有的也只是零工。兩人想要般回一城，就得像剛加入響尾蛇隊的瓊斯，用還剩餘的經驗與身手證明數據的錯誤。

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生
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