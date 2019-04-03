曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00 《曼陀羅計畫表，讓你想要的都得到》 方言文化出版社提供



大谷的二刀流身手打破近代棒球規則，大聯盟甚至為了他設立「二刀流條款」！ 路透 分享 facebook

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前言：一張九宮格表，締造大谷翔平的奇蹟

大谷翔平從高一開始，就使用原田方法的「Open Window 64」（簡稱OW64）來設定目標；他在表格中依序訂出1個核心目標、8個基本方向、64個具體作法。最終他順利以選秀狀元之姿投身日本職棒，並在轉戰大聯盟首年，就追平貝比魯斯的傳奇紀錄，奪下美聯新人王寶座。

OW64其實源自「曼陀羅九宮格」，並經本書作者原田隆史改良而來。從1個核心主題，衍生出8項基礎思考，每個基礎思考再衍生出8項實踐思考。這種思考方式與心智圖有異曲同工之妙，當我們想整理思路或是工作內容時，只要利用曼陀羅來匯整，就能綜觀全局；在訂定目標時，也能幫助我們從抽象到具體，羅列出實際可行的方向，如此一來，自然比一般人更容易達成目標。

什麼是曼陀羅九宮格？

「OW64」原本叫做「曼陀羅九宮格」，開發者其實是日本人。在美國，對於改變組織的發明，除了豐田汽車的「看板管理」之外，唯一被廣為介紹的日本人，就是「曼陀羅九宮格」的開發者、「Clover幸運草管理研究所」的松村寧雄先生。

我在擔任教師之前就對「曼陀羅」相當感興趣。在日本，它出現於平安時代，當時在京都和奈良，都可看到用原本描繪天堂界與地獄界的曼陀羅畫來表現庶民生活的作品。

我就讀奈良教育大學，知道寺院和奈良各地方有很多的曼陀羅畫，當時就覺得非常有意思。

此外，我因興趣而常看電影，當時，有一部我最喜歡的男明星布萊德．彼特主演的電影《火線大逃亡》（Seven Years in Tibet），內容描述在西藏飽受中國蹂躪的時代，扮演登山家的布萊德．彼特與少年達賴喇嘛結識並成為忘年之交的故事，片中，西藏喇嘛迎接中國代表時，就用極其華麗的沙畫來描繪曼陀羅。

之後，東京有一個西藏的曼陀羅展，我前往參觀，並詢問當時的展覽會負責人：「什麼是曼陀羅？」他回答：「曼陀羅是人的心理、追求的事物，乃至擁有它們。」並告訴我曼陀羅的形狀很重要。

曼陀羅由八八六十四個格子構成，宛如人的思考、想法的漩渦。

這樣我就懂了。

八八六十四，從一個想法衍生出八個想法，每一個想法再衍生出八個想法；這是一種可通達人類心理核心的思考方式。當我們想整理工作內容或打算進行的研習內容時，利用曼陀羅來匯整的話，就能綜觀全局。我對我自己有這樣的理解都感到吃驚。

十四年前（二○○三年），《日經商業週刊》的「人物列傳」單元報導過我，有一位企業領導人讀了這篇報導後，將曼陀羅圖表應用於員工的教育訓練上。我受邀參加該企業的研習，首次見到那張紙。然後，我用自己的方式加以改善，注入一些新想法，經過不斷研究改良，終於開發出這張「OW64」。

第一次應用「OW64」，是在專為大型證券公司經理人所設計的研習課程上，我面對一百五十名來自全國的分公司主管，展開為期三天、總時數二十四小時的研習營。

當時是在雷曼兄弟事件之前，這個「OW64」深獲好評，並達到相當不錯的成果，大家都體會到它果真有妙用。直到現在，那家證券公司的各分公司都還在使用「OW64」，當然，它也是我的研習課程上不可或缺的利器。

大谷翔平的過人之處

又能投又能打的大谷翔平究竟有甚麼過人之處呢？ 歐新社 分享 facebook

日本火腿鬥士隊的大谷選手使用「OW64」來寫下目標，是在高中一年級的時候，就是本書前面刊載的那張表格。請各位再看看這張表格（請參考第七十九頁），我將說明它如何有效協助我們達成目標。

大谷選手最大的目標是「獲得八大球團第一指名」，寫在正中央。

至於為了達成此中心目標所必備的各種要素，則是寫在周圍八個格子裡，分別是：「控球」、「球質」、「球速160km/h」、「變化球」、「運氣」、「品性」、「心志」、「鍛鍊體格」。

這八項是為了達成中心目標「獲得八大球團第一指名」，所必先達成的目標及項目，也是大谷選手自己設定的。

截圖自推特 分享 facebook

首先，「控球」、「球質」、「球速160km/h」、「變化球」都是職棒選手必備的技術，也是從他擔任投手的經驗思考出來的。

儘管，「球速160km/h」是一般高中生不可能達到的目標。但從「獲得八大球團第一指名」的目標來看，能投出160km/h的高中生投手，各大球團都會極力爭取才對。因此，他在「控球」、「球質」、「變化球」等投手該有的技術之外，再加上只有自己才做得到的特殊目標。

能夠有這種想法的選手，絕不是等閒之輩。

此外，今日他之所以能在成功路上奔馳，靠的是他在技術之外所設定的「運氣」、「品性」與「心志」等部分。

這是拜大谷選手的父母給他的教育，以及他的棒球恩師們的指導所賜，亦是為了磨練自己光靠技術無法成就的心靈部分。當然，他也不會忘記「鍛鍊體格」，這是每位運動選手為增強體力所必須設定的目標。

大谷選手的過人之處，就是將「運氣」、「品性」、「心志」這類無形的目標也納入八根支柱中。 歐新社 分享 facebook

大谷選手的過人之處，就是將「運氣」、「品性」、「心志」這類無形的目標也納入八根支柱中。

各位請看，他在為達成「運氣」目標而衍生出的八個具體行動目標中，納入了「撿垃圾」、「打掃房間」、「對裁判的態度」、「讀書」、「成為受大家支持的人」、「正向思考」、「珍惜球具」、「打招呼」這類看似與棒球無直接關係的事。不過，他直覺地認為這些事情能夠提高他的運氣。

至於磨練「品性」這個目標，他列出「感恩」、「禮儀」、「為人著想」：而在磨練「心志」這個目標，他列出了「關懷朋友」、「頭冷心熱」、「加強危機應變能力」等達成目標所必備的要素。

一路看下來，你不覺得大谷選手能夠完成宏大目標，是理所當然的嗎？

固然，在技術方面，他進入職棒後，還有很多必須去做、必須精進的事。不過，由於他高中一年級時就寫了這張表格，並且努力實踐，使得他在高三時果然飆出160km/h，並獲得美國大聯盟球團的面試機會。之後在選秀會上，第一輪就受到北海道日本火腿鬥士隊的單獨指名而獲得交涉權，這才有了如今的大谷選手。

他，完成了超出這張表格的目標。

※ 本文摘自《《曼陀羅計畫表，讓你想要的都得到》》，〈大谷翔平的過人之處〉。

《《曼陀羅計畫表，讓你想要的都得到》》

作者： 原田隆史, 柴山健太郎

出版社：方言文化出版

出版日期：2019/02/27