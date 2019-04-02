MLB／國民球迷由愛生恨 惡搞哈波球衣趣味十足

2019-04-02 17:00 中央社 杉磯1日專電



哈波將首次回前東家華盛頓國民主場比賽，話題十足，網路上流傳球迷由愛生恨，惡搞哈波球衣的各種創意。 美聯社 分享 facebook

美國職棒大聯盟明星外野手哈波簽下天價合約轉戰費城人，3日將首次回前東家華盛頓國民主場比賽，話題十足。網路上流傳球迷由愛生恨，惡搞哈波球衣的各種創意。

26歲的哈波（Bryce Harper）是國民隊栽培出來的超級球星，過去7個夏季他以華盛頓特區為家，打了474場主場球賽。他認識這裡的每一個球員、教練、管理階層、球場廚師、保全甚至停車場管理員。

但這次回來，哈波穿上了敵人的球衣，進入球場之後，他將走向對面的休息室，踏上紅土時，國民隊及全場球迷會如何反應，成了2日這場費城人對國民之戰最值得關注的焦點。

身為新人王、年度MVP得主，6度入選明星賽，哈波去年季後成為自由球員，以13年總值3.3億美元（約新台幣101.8億元）的天價合約轉投費城人，換算年薪約新台幣7.8億元。

球隊的看板人物變成敵人，這種例子在職業運動並不少見，但場面會如何仍然引起媒體好奇。

有人認為，球迷會向哈波致敬，感謝他過去幾年來的貢獻，球隊也可能準備回顧影片；但有人說哈波一定會被高分貝的噓聲籠罩，各種掛著金錢符號$的嘲諷海報都會出籠。

哈波本人則是輕鬆以對，他今天向美國媒體表示：「到時候就知道了。我覺得可能各種聲音都會有，我認為我應該會得到鼓掌歡呼，我真的這樣想。但我想也可能被噓，這就是運動比賽的一部分，不是嗎？」

哈波說：「我猜啦，通常被交易的球員回到前主場，會比自由球員離隊的要受到更多歡迎。我不知道會怎樣，也沒有特別預想什麼，但我很期待。」

哈波來到費城人之後，開季3場比賽敲了2支全壘打，幫球隊拿下3連勝，成了費城主場的英雄人物。反觀國民隊前3場比賽輸掉2場，觀眾席上很多球迷已經在球衣上做文章，表達對哈波離去的不滿。

推特上流傳的照片中，有人把哈波的34號球衣繼續穿在身上，但號碼上方的名字竟然挖了一個破洞；有人直接用麥克筆把名字背號都槓掉，直接改支持別的球員；有人直接用噴漆打了一個大叉。

tfw you want to wear the Bryce Harper jersey you spent a lot of money on, but you know, he’s not on the team anymore pic.twitter.com/TZ6bZd0q8j — Parker Molloy (@ParkerMolloy) March 28, 2019

We're all for DIY projects, but uhhh.... pic.twitter.com/i7ZgMElQoV — Cut4 (@Cut4) March 28, 2019

將近20年前，前洋基球星A-Rod羅德里格斯（AlexRodriguez）也遇上類似的處境。他在2000年球季結束之後，離開效力多年的西雅圖水手，以10年2.52億美元的合約轉戰德州遊騎兵隊。

一樣是轉投同分區的敵手球隊，A-Rod曾說：「對我來說，特別是情感上，重新回去比賽真的是一件非常困難的事。過去親如家人的隊友、支持你多年的球迷，現在都變成了敵人。」