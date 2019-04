MLB／國民球迷由愛生恨 惡搞哈波球衣趣味十足

哈波將首次回前東家華盛頓國民主場比賽,話題十足,網路上流傳球迷由愛生恨,惡搞哈波球衣的各種創意。 美聯社 分享 facebook

美國職棒大聯盟明星外野手哈波簽下天價合約轉戰費城人,3日將首次回前東家華盛頓國民主場比賽,話題十足。網路上流傳球迷由愛生恨,惡搞哈波球衣的各種創意。

26歲的哈波(Bryce Harper)是國民隊栽培出來的超級球星,過去7個夏季他以華盛頓特區為家,打了474場主場球賽。他認識這裡的每一個球員、教練、管理階層、球場廚師、保全甚至停車場管理員。

但這次回來,哈波穿上了敵人的球衣,進入球場之後,他將走向對面的休息室,踏上紅土時,國民隊及全場球迷會如何反應,成了2日這場費城人對國民之戰最值得關注的焦點。

身為新人王、年度MVP得主,6度入選明星賽,哈波去年季後成為自由球員,以13年總值3.3億美元(約新台幣101.8億元)的天價合約轉投費城人,換算年薪約新台幣7.8億元。

球隊的看板人物變成敵人,這種例子在職業運動並不少見,但場面會如何仍然引起媒體好奇。

有人認為,球迷會向哈波致敬,感謝他過去幾年來的貢獻,球隊也可能準備回顧影片;但有人說哈波一定會被高分貝的噓聲籠罩,各種掛著金錢符號$的嘲諷海報都會出籠。

哈波本人則是輕鬆以對,他今天向美國媒體表示:「到時候就知道了。我覺得可能各種聲音都會有,我認為我應該會得到鼓掌歡呼,我真的這樣想。但我想也可能被噓,這就是運動比賽的一部分,不是嗎?」

哈波說:「我猜啦,通常被交易的球員回到前主場,會比自由球員離隊的要受到更多歡迎。我不知道會怎樣,也沒有特別預想什麼,但我很期待。」

哈波來到費城人之後,開季3場比賽敲了2支全壘打,幫球隊拿下3連勝,成了費城主場的英雄人物。反觀國民隊前3場比賽輸掉2場,觀眾席上很多球迷已經在球衣上做文章,表達對哈波離去的不滿。

推特上流傳的照片中,有人把哈波的34號球衣繼續穿在身上,但號碼上方的名字竟然挖了一個破洞;有人直接用麥克筆把名字背號都槓掉,直接改支持別的球員;有人直接用噴漆打了一個大叉。

tfw you want to wear the Bryce Harper jersey you spent a lot of money on, but you know, he’s not on the team anymore pic.twitter.com/TZ6bZd0q8j