MLB／天使楚奧特拍廣告 穿花襯衫跳舞超反差

2019-04-02 16:54 世界日報 編譯組／綜合報導



向來對代言趨向保守的天使隊明星楚奧特（Mike Trout）令人眼睛一亮，拍廣告大跳迪士可。 美聯社 分享 facebook

向來對代言趨向保守的天使隊明星楚奧特（Mike Trout）令人眼睛一亮，在一支替BODYARMOR運動飲料拍攝的廣告中，楚奧特與印第安納波利斯小馬隊（Indianapolis Colts）四分衛路克（Andrew Luck）穿起花襯衫大跳迪士可，反差風格看到不一樣的明星外野手。

這支30秒廣告由布萊恩特（Kobe Bryant）創作指導，讓兩人穿上70年代舞會不可缺的花襯衫，在一個周末夜於迪士可舞廳瘋狂熱舞。

楚奧特扮演一個非常有說服力的機器人，被問到在哪學到這些「技巧」時，他笑說：「我只是喜歡我做的事情，與我見過人們做過的事。」

在接受Business Insider採訪時，楚奧特承認商業廣告對他來說，是有些不尋常。

他說，「當BODYARMOR拿著這支廣告企畫找我時，我過去從未做過類似的事。當你走出舒適區，在這之前你不會知道會發生什麼。這對我來說是新鮮事，我很開心，這是個瘋狂的拍攝，我很享受，也認識很多人。」

這支廣告推出後，來自社交媒體消費者多給予正面評價，也有人指出，這對楚奧特來說似乎相當不合適，因楚奧特一直對他的代言相當保守。

球季開賽前，楚奧特與天使隊簽署一分北美體育史上最大合同，以十年總價3億6350萬元延長合同，加上原有合同的最後兩年，與天使簽下長達12年4億3千萬美元合約，打破Bryce Harper與費城人13年3億3千萬元合約紀錄，也意味著楚奧特一輩子成為天使人。

「我肯定會想回到東岸老家」，楚奧特說：「這是個艱難決定，最終我決定成為終身天使人，我認為這對我來說意義重大，沒有很多人職業生涯一輩子在一支球隊，這對我來說很酷。」

楚奧特在他的職業生涯中，只有一次進入季後賽，但他說，未來12年天使隊仍有很多值得期待。