MLB／7局12K平個人新高 克里文格不滿意球速

2019-04-02 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



印地安人先發投手克里文格對白襪7局12K只被打1安。 美聯社 分享 facebook

在滿場球迷面前，印地安人先發投手克里文格（Mike Clevinger）繳出七局無失分，僅被敲一安的表現，12次三振更創下個人新高，另有三次四壞，幫助球隊在主場開幕戰以5：3擊敗白襪隊，拿下賽季第二勝。

克里文格在首局賞出連3K，不過在第2局送出兩次四壞，讓總教練法蘭柯納（Terry Francona ）一度有些擔心他的用球數，但他很快找回節奏，後面五局用球數精簡，只被敲一安、一保送，用106球投完7局無失分，法蘭柯納表示：「他整場比賽看起來都很猛。」

克里文格在春訓專注於提升球速，雖然他自認今天狀況還不到最理想，不過均速94.8哩已比去年增加1.2哩，克里文格表示：「球速有達成春訓的計畫，不過我春訓最後一場出賽來到96哩，今年平均不到95哩，所以天氣還是多少有點影響到我，但只占一點點因素。」克里夫蘭今天氣溫約攝氏三度左右。

印地安人在前三戰加起來僅得五分，今天這一場就拿下五分，先在六局下靠著桑塔納（Carlos Santana）的一分打點安打率先得分，雖然在八局上一度處於1：3落後，但八局下攻進四分，包括摩洛夫（Max Moroff）的追平安打，培瑞茲（Roberto Perez ）在滿壘時獲保送，隊攻下超前分。