MLB／海斯6.1局無安打被拉下 金鶯牛棚險砸鍋

2019-04-02 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



金鶯右投海斯今對藍鳥投出6.1局的無安打內容，但因球數限制，僅82球就被換下。 美聯社 分享 facebook

金鶯右投海斯（David Hess）今對藍鳥投出6.1局的無安打內容，不過就在他退場後，牛棚開始放火，在2.2局丟掉五分，差點搞砸勝利，所幸金鶯仍以6：5擊敗藍鳥。

海斯在今年首次擔任先發投手，總計6.1局未被敲安，送出8次三振、1次四壞保送，第七局面對第一名打者朱力（Brandon Drury）被敲出強勁平飛球，幸好被游擊手馬丁（Richie Martin）收進手套，保住無安打內容， 卻在投了82球後退場。

25歲的海斯無緣挑戰無安打比賽，看到教練上場換投時露出難以置信的表情，仍不斷爭取能留在場上，最終不得不退場，隊友也在旁拍頭安慰；總教練海德（Brandon Hyde）表示，海斯在開幕戰才以後援投手身分登板，對洋基投了2.2局，今天出賽才有球數限制。

海德的決定不僅引起現場球評及網路上的質疑聲，也差點影響戰局，接手的阿勞荷（Pedro Araujo）先投出保送，又被葛里奇克（Randal Grichuk）敲出兩分砲，下一局萊特（Mike Wright Jr.）也被敲出陽春砲，第九局上來關門的布萊爾（Richard Bleier）驚險拿下救援點，卻是丟掉兩分，有一分算在萊特帳上。

今年海斯的球速有顯著成長，速球平均93.8哩、最高95.8哩，去年平均僅91.9哩，加上這場藍鳥隊夠捧場，海斯只用九球就投完第一局，前三局結束僅用28球。