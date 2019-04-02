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MLB／洋基傷兵潮 史丹頓、安督哈拉傷缺陣

2019-04-02 08:23聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

洋基今天禍不單行，先宣布史丹頓（Giancarlo Stanton）因揮棒用力過猛，導致二頭肌出現一級拉傷，隨後安都哈（Miguel Andujar）也出現左肩拉傷，兩人都被放入傷兵名單，洋基傷兵已多達十人。

史丹頓是在昨天對金鶯之戰時拉傷，希望自己能夠盡快歸隊，洋基則預期他會在4月底前歸隊，史丹頓表示：「我不喜歡這個狀況，我寧可傷勢出現在春訓，現在也只能接受，好好把自己調整到位。」

安都哈同樣在對金鶯時，因第四局撲回三壘時受傷，雖然最後打完全場，五打數一安打，不過今天對老虎之戰並未上場，而是由勒梅休（DJ LeMahieu）代替先發。

洋基從3A拉上弗瑞茲爾（Clint Frazier）代替史丹頓鎮守外野，安都哈進傷兵後則拉上3A工具人韋德（Tyler Wade），韋德今年春訓打出3成08打擊率、七支二壘安打、一發全壘打、三打點的好成績。

洋基華麗的傷兵名單又添兩人，加上原有的投手塞佛里諾（Luis Severino）、蒙哥馬利（Mike Montgomery）、沙巴西亞（CC Sabathia）、巴坦希斯（Dellin Betances）、海勒（Ben Heller），野手希克斯（Aaron Hicks）、艾爾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）、葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius），已來到十人之數。

總教練布恩（Aaron Boone）表示，球隊確實少了許多優秀的球員，但仍有足夠深度補足缺口，「尤其是有些人不會在傷兵待太久，我想我們能夠撐過這個風暴。」

洋基史丹頓
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