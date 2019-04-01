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MLB／首位千禧年後出賽球員 藍鳥新秀寫歷史

2019-04-01 17:08台灣醒報 台北報導

藍鳥新秀19歲右投盧西亞諾1日登板，寫下大聯盟2000年後出生球員登場的首例。 ...
藍鳥新秀19歲右投盧西亞諾1日登板，寫下大聯盟2000年後出生球員登場的首例。 美聯社
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美職迎來新世紀的第一步，藍鳥19歲的盧西亞諾(Elvis Luciano)成為大聯盟首位千禧年(2000年)後上場的選手！

生於2000年以後的藍鳥隊新秀盧西亞諾，在1日面對老虎隊的第7局獲得出場機會，他也完成教練要求，在1.1局中未失分並化解危機，他也成為藍鳥隊史第二年輕就在大聯盟亮相的球員，而隨著盧西亞諾的初登場，代表大聯盟即將迎來更年輕的世代。

根據《MLB官網》報導，由於2隊都並非本季備受看好的隊伍，藍鳥隊1日與老虎的球賽其實不受關注，但藍鳥卻在第7局派出右投手盧西亞諾，而此舉是大聯盟的新里程碑。盧西亞諾出生於2000年，是大聯盟目前首位00後出賽的超級菜鳥，而他也完美達成1.1局的投球任務，並未失分，還送出一次三振。

盧西亞諾更以19歲又44天的稚齡，成為藍鳥隊史第二年輕的出賽選手，前一位紀錄保持人得追朔回1978年的米勒（當時是18歲又218天）。對藍鳥來說，分區有著恐怖的雙強豪門洋基與紅襪，以現有的陣容要拚季後賽不太現實，但卻是對盧西亞諾等新秀來說，是最佳的練兵時期，這位去年冬季會議被選入的好手本季應該會受重用，若能有所成長，藍鳥重建期無疑會加速縮短。

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