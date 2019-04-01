MLB／哈波連2天開轟 下役將回國民戰薛則

2019-04-01 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



哈波連兩天開轟，費城人開季首個系列賽就橫掃勇士。 美聯社 分享 facebook

昨天轉隊首轟出爐後，今天哈波（Bryce Harper）寫下連兩場開轟，加上另有一支二壘安打，本季前三支安打都是長打，而所屬的費城人也開出慶祝行情，以5：1贏勇士、橫掃系列賽，開季取得三連勝，成為目前唯一還沒嘗過敗績的隊伍。

此役哈波三打數兩安打，另獲兩次保送，打擊率提升至3成33；他先是在三局下敲出二壘安打，七局下擔任首棒打者時再揮出右外野陽春砲，這次打的是後援投手卡里（Shane Carle）87.6哩的變速球，哈波搶下今天唯一一分打點。

費城人雖然三局上因為瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的捕逸先掉分，下個半局同是新援的麥卡臣（Andrew McCutchen）回以陽春砲追平；五局下他們再靠著連續四顆四死球要到致勝分，後續瑞爾穆托補上高飛犧牲打將功贖罪。

費城人先發投手艾里耶塔（Jake Arrieta）六局只掉一分，被敲三支安打、還有六個保送，不過也送出六次三振，本季首勝開張。

後天哈波要跟著費城人重返前東家國民，系列賽首戰要對抗有三屆塞揚獎加持的前隊友薛則（Max Scherzer）；由於兩隊同屬國聯東區，自知兩人生涯此後只會是敵手的薛則表示，「他永遠都會在費城人了，至少在我還投球的時候是，我們將對戰許多次，這次只是第一回合。」