MLB／紅襪先發連環爆 防禦率13.20全聯盟墊底

2019-04-01 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



很難想像被外界認為有堅強輪值的紅襪，開季先發卻全面崩盤。 美聯社 分享 facebook

距離拿到世界大賽冠軍不過五個月，紅襪投手群卻崩盤，寫下難堪紀錄，在今天又以8：10輸給水手後，開季的這四場比賽總共掉了34分，追平大聯盟近十年的最糟紀錄。

紅襪這四戰也被水手敲出11發全壘打，追平隊史100年來的最差成積，去年他們直到四月下旬、開季第18場比賽，才讓對手敲出10轟。

被視為戰力堅強的先發輪值反而成了紅襪投手群敗壞的主因，整體防禦率13.20，目前在全大聯盟30支球隊墊底外，也是近十年所有球隊最慘。

從開幕戰王牌投手塞爾（Chris Sale）先發三局爆七分開始，接著伊瓦迪（Nathan Eovaldi）也繳出五局失六分、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）4.1局自責失分五分，今天波瑟羅（Rick Porcello）同樣2.2局被KO，帶著四分自責分退場。

和去年紅襪先發投手群只有12場比賽投不滿五局丟掉五分以上相比，顯然開季情況令人憂心，不過總教練柯拉（Alex Cora）回應，「我們會沒事的。」

紅襪現在以一勝四敗戰績在美聯東區墊底，明天作客運動家的比賽，得靠普萊斯（David Price）替先發投手們扳回顏面。