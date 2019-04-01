MLB／國聯MVP再發威 葉力奇連4場開轟還敲再見安

2019-04-01 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



國聯MVP葉力奇（Christian Yelich）開季持續火燙，今天不只首局首打席再度開轟，九局下更對紅雀火球男希克斯（Jordan Hicks）揮出兩分打點再見安打，率領釀酒人5：4逆轉，開季連四戰敲全壘打的葉力奇現在並列大聯盟紀錄，下一場有望寫下歷史新頁。

葉力奇一局下就相中紅雀先發投手瓦卡（Michael Wacha）92.3哩的速球砍向右外野第二層看台，「Statcast」顯示， 這球進壘時離地3.88呎（118.3公分），是2015年系統啟用以來，葉力奇開轟的球裡最高的。

第一打席就解鎖開季前四場比賽皆開轟的成就，葉力奇成為大聯盟史上第六人，下一步他將挑戰連續五場開轟，過去還沒有任何球員達成這紀錄，好消息是明天釀酒人將造訪紅人，去年葉力奇留下4成82打擊率和七轟的對戰紀錄。

葉力奇為釀酒人先馳得點，但在瓦卡六局只失這分的好投下，釀酒人從第四局起便處於落後，並以3：4進入最後半局，八局下就提前登板解決一人的希克斯繼續關門任務，不過這局他一個出局數都抓不到。

在甘默（Ben Gamel）和肯恩（Lorenzo Cain）連兩棒安打後，葉力奇上場打擊，將101.8哩的伸卡球揮到中、左外野，一壘上的肯恩加速跑回再見分，讓葉力奇當致勝功臣，助釀酒人這個系列賽以三勝一敗作收。