洋基全壘打有望再創新高 想奪冠守備仍待加強

洋基上一季以267發全壘打刷新了1997年水手隊所創的單隊單季264支全壘打紀錄。這雖是一項了不起的成就，但不論事前事後看來卻都不怎麼令人意外。畢竟他們隊上不但有前年的美聯全壘打王賈吉（Aaron Judge），又在休賽季換來國聯全壘打王史丹頓（Giancarlo Stanton），這兩人2017年球季合計轟了111發全壘打，幾可比美當年馬里斯（Roger Maris，61發）打破魯斯紀錄那年與曼托（Mickey Mantle，54發）聯手締造的單季雙人組全壘打紀錄。再加上隊上還有另一位重砲手桑契斯（Gary Sanchez，前年擊出33發全壘打）及打擊開始開花結果的游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）和外野手希克斯（Aaron Hicks），而且球季開打後兩大超級新人安都哈（Miguel Andujar）及托瑞斯（Gleyber Torres）的打擊表現也都符合預期甚至更加出色。

洋基外野手賈吉在大聯盟的第一個完整球季就以52轟拿下2017美聯全壘打王。 美聯社 分享 facebook

其實洋基上季應該可以打出更多全壘打，被觸身球打傷手腕休養了一個多月的賈吉全壘打數下降到27支，桑契茲更是因為鼠蹊部傷勢及肩膀的舊傷只打了半季和18發全壘打。如今這兩人都健康地重返球場——雖說桑契茲的打擊實力是否能恢復如昔還有待觀察。儘管洋基仍有兩位主將葛瑞格里歐斯跟希克斯在傷兵名單上，基於年輕的安都哈和托瑞斯表現可望繼續進步，去年「只」擊出38發的史丹頓在熟悉美聯投手後也有機會提昇全壘打量產數。今年的洋基仍大有可能再次刷新去年創下的團隊紀錄。

史丹頓2017年在馬林魚打出59支全壘打，去年轉到洋基「只」剩下38轟，今年應該有不少的成長空間。 美聯社 分享 facebook

全壘打多雖是好事，但理所當然不是奪冠的唯一要件，甚至可能連重要條件都談不上。就以大聯盟史上最會打全壘打的十五隻球隊來看，不但只有2009年的洋基隊最終拿下世界大賽冠軍，甚至有超過一半的九隻球隊連季後賽都沾不上邊。由GM凱許曼（Brian Cashman）領軍的洋基高層不會不明白這個道理。因此在休賽季他們汲汲於針對洋基各項弱點做補強，包括換來水手王牌先發投手派克斯頓（James Paxton）、與救援投手布里頓（Zack Britton）續約以及簽下洛磯布局投手歐塔維諾（Adam Ottavino）都屬於這方面的努力。

大聯盟史上單季最多全壘打球隊排名 tyruschen製表 分享 facebook

但現階段的洋基仍有一項不容忽視的隱憂，就是他們的守備表現還有待加強。根據數據網站Fangraph的統計，去年洋基野手整體守備成績在全大聯盟僅排第17名。另外根據Baseball Reference數據網站的統計，洋基上一季的守備效率.684（Defensive Efficiency，將對手擊球轉化為出局的比例）名列倒數第八，另一家數據分析公司BIS所統計的守備救分（Defensive Runs Saved）進階數據也好不到哪去——排名第16。

洋基的團隊守備成績之所以如此低下，出乎意料地，問題並不在於原本被視為是較弱一環的外野上。根據Fangraph網站的UZR守備進階數據顯示，主要由賈納（Brett Gardner）、希克斯、賈吉及史丹頓組成的洋基外野去年守備成績在大聯盟高居第四，僅次於釀酒人、皇家及擁有兩位金手套獎得主布萊德利（Jackie Bradley Jr.）及貝茲（Mookie Betts）的紅襪。反倒是由托瑞斯及安都哈兩位新血擔綱的二三壘守備成績正好包辦全大聯盟倒數兩名。托瑞斯的UZR -7.7只小勝藍鳥二壘手崔維斯（Devon Travis）名列倒數第二，安都哈的UZR -16.0更為誇張——足足是倒數第二的海盜三壘手莫蘭（Colin Moran，6.6）兩倍有餘。

洋基三壘手安都哈在上季雖然打出27支全壘打，但在守備上的表現卻是相當的不理想。 美聯社 分享 facebook

雖說守備進階數據的準確性遠不如投打，但這兩人的守備之糟不只表現在進階數據上，場上確實時常可見他們兩人的離譜失誤。去年安都哈守三壘發生15次失誤，托瑞斯守二壘也有12次，確實已到了洋基高層不得不正視的地步。根據知名洋基部落格River Avenue Blues的分析，安都哈和托瑞斯在守備上各有不同缺陷。安都哈的三壘守備範圍太小，守備時第一反應太慢，以至於常常連將球擋下都做不到。反之托瑞斯有足夠的守備範圍及臂力去做好守備，但他常常搞砸簡單的例行守備機會。他去年的二壘守備率只有.970，不僅遠低於聯盟平均的.982，全大聯盟守備次數比他多的二壘手中也只有白襪二壘手孟卡達（Yoan Moncada）守備率比他低。

這兩位野手都還年輕而且具備優異的運動能力，隨著經驗累積，相信他們在守備上的不足都有機會獲得改善。即使進步幅度不如預期，對洋基來說，也還有更換守備位置的最後手段。然而在爭冠之路上，洋基已不具備太多餘裕去耐心等待兩人成長。此時此刻做出更換守位的重大變動也不一定明智。因此洋基高層才會在休賽季換來守備頗受好評的前洛磯二壘手勒梅休（DJ LeMahiu）作為守備調度上的一枚活棋。

勒梅休在洛磯時雖然主要是擔任二壘手，但他其實內野全部位置都能守，而且他還拿過2016國聯打擊王，洋基有了這枚活棋後就能有更為靈活的調度。 美聯社 分享 facebook

籃球及美式足球都流傳著一句老話：「防守才能贏得冠軍（Defense wins championships）。」棒球在守備上或許不如這兩項運動重要，但在現今進階數據及分析技術日新月異下，守備的重要性也已獲得相當的重視。沒有人喜歡一位能打回一分卻會因為守備丟掉兩分的球員——洋基想要奪冠，更須防止這樣的狀況發生。