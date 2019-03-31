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MLB／水手菜鳥九下連3失誤 差點搞砸比賽

2019-03-31 14:12聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

水手三壘手穆爾（Dylan Moore）在九局上連三顆滾地球的處理都以失誤收場，...
水手三壘手穆爾（Dylan Moore）在九局上連三顆滾地球的處理都以失誤收場，差點讓球隊被逆轉。 路透
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野手單局連續三次守備機會發生失誤，這樣的場景今天發生在大聯盟水手三壘手穆爾（Dylan Moore）在九局上連三顆滾地球的處理都以失誤收場，也助攻紅襪得到三分，還好投手倫貝洛（Nick Rumbelow）自己用三振抓到最後一個出局數，以6：5封盤沒讓逆轉的情節上演。

靠著布魯斯（Jay Bruce）五局下的三分砲加持，水手帶著6：2領先進入最後一局，沒想到考驗他們的不是終結者史崔克蘭（Hunter Strickland）因傷缺席，而是位於三壘的黑洞。

九局上兩人出局，一、二壘有人，紅襪連續三位打者都敲出三壘方向滾地球，穆爾卻出現兩次傳球失誤和一次接球失誤，每次代價都是一分失分，就算中間經過換投也拐不了氣，倫貝洛最後自行三振波賈茲（Xander Bogaerts），收下生涯第一次救援成功。

26歲的穆爾今天是大聯盟第一場先發，過去六年他在小聯盟是工具人，除了捕手外其它位置統統守過，主要功課在內野，去年升上3A後才加強三壘防區，前幾天替補出賽也站三壘。

穆爾賽後吸引記者訪問，他說，「事情像有一就有二，對我衝擊很大，我必須將這一切擺在身後，明天又是全新的一天，我第一個承認，這三球我應該每次都能處理好，但我不會去評論這三球好不好處理，反正這一切就是發生了。」

加上今天，這十年大聯盟只有六名球員有過單局三次失誤，而上一人正是水手前輩塞古拉（Jean Segura），今年冬天被交易到費城人的他曾在2017年8月在洋基球場處於相同窘境。

水手大聯盟紅襪

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