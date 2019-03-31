MLB／達比修復出滑鐵盧 2.2局7保送生涯最慘

2019-03-31 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修有的新賽季首場先發依舊慘澹無比，2.2局就送出7次保送是生涯最慘。 美聯社 分享 facebook

暌違十個月後重返大聯盟投手丘，達比修有的新賽季首場先發依舊慘澹無比，造訪前東家遊騎兵只撐2.2局就掉三分退場，七個保送顯示控球出狀況，也成為小熊隊史近十年來，第五位單場七次保送以上的先發投手。

達比修有共用75球，好球只有38顆；他所面對的前十位打者不是三振就是保送，根據「Elias Sports Bureau」，遊騎兵開賽前十人次沒讓對手有守備機會創下隊史新高，打破高懸47年的舊紀錄。

事實上達比修有此役只被敲出兩支安打，二局下歐德（Rougned Odor）在滿壘時敲安帶有一分打點，另外一支發生在三局下，卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）兩分彈帶來重傷害。

防禦率10.13的達比修有雖然有四次三振，但七個保送更奪人目光，不但是個人大聯盟生涯單場最多，過去十年小熊也只有恰特伍德（Tyler Chatwood）、贊布拉諾（Carlos Zambrano）、薩馬甲（Jeff Samardzija）和艾里耶塔（Jake Arrieta）曾單場七次保送以上。

若不算季後賽，2.2局投球也是達比修有大聯盟生涯最短先發，只有2017年季後賽，在道奇的兩場世界大賽主投1.2局比今天更短。

小熊雖然一開賽就攻得三分，但達比修有享不到比數領先的好處，比賽最後也在八局下被賈羅（Joey Gallo）的三分砲逆轉，小熊以6：8輸球。