MLB／前兩戰先發至少飆10K 雙城史上第2隊

2019-03-31 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



雙城先發歐多瑞齊飆出11K，雖然無關勝敗球隊也輸球，但仍為團隊寫下特殊紀錄。 美聯社 分享 facebook

讓雙城九局下徒留滿壘的殘壘，印地安人驚險地以2：1收下本季首勝，這場精采的投手戰，雙方先發投手都繳出亮眼成績，印地安人包爾（Trevor Bauer）七局失一分、送出9K，另一邊歐多瑞齊（Jake Odorizzi）六局只因一發陽春全壘打掉分，還飆出11次三振，可惜兩人都無關勝負。

包爾本季首戰就投到108球，其中38顆是四縫線速球為最多，25顆變速球居次，根據「Statcast」，他均速87.8哩的變速球最具殺傷力，製造五次揮棒落空，嶄露出春訓新練的成果。

包爾解決開賽前十名打者，四局下被波蘭柯（Jorge Polanco）敲出三壘安，也是今天所挨的唯一一支安打，接著讓下一棒的克魯茲（Nelson Cruz）用滾地球出局換到打點。

雙城的歐多瑞齊不遑多讓，前三局只讓兩名打者靠著保送上壘，四局上兩人出局後，球數零好三壞，90.3哩速球被拉米瑞茲（Hanley Ramirez）扛出461哩左外野陽春砲到上層看台，瞬間速度113.8哩是2015年「Statcast」系統上路以來，印地安人最大力的一轟。

相隔10個半月，重回大聯盟的小拉米瑞茲再度開轟。 美聯社 分享 facebook

35歲的拉米瑞茲去年五月遭到紅襪釋出，今年最後一刻才擠進印地安人開季陣容，相隔十個半月後再開轟，他笑著說，「就像我第一天跟大家說的，我還能打，只是時間問題而已。」

歐多瑞齊雖然挨轟，但仍和上一場飆出10K的貝瑞歐斯（Jose Berrios）合繳紀錄，雙城成為大聯盟史上第二支賽季前兩戰先發投手都能投出雙位數三振的球隊，之前唯一一支是2001年的響尾蛇，兩名投手分別為強森（Randy Johnson）和席林（Curt Schilling）。

印地安人九局上靠著艾倫（Greg Allen）的高飛犧牲打要到致勝分，下個半局雙城雖然首名打者就敲出二壘安打，無奈兩人出局後的滿壘機會沒能把握住，讓終結者漢德（Brad Hand）守下本季第一次救援成功。