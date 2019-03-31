MLB／新科MVP開季連三戰開轟 葉力奇史上第一人

2019-03-31 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



國聯MVP葉力奇（Christian Yelich）強勢尋求衛冕，開季連3戰都開轟。 美聯社 分享 facebook

國聯MVP葉力奇（Christian Yelich）強勢尋求衛冕，開季連三場比賽開轟締造釀酒人隊史，也是大聯盟史上第35人，下一步他將追逐連續四場開轟的紀錄，過去大聯盟只有五人達成這項成就。

最近一次開季連四戰開轟的球員是洛磯史托瑞（Trevor Story），他於2016年寫下；此外，2013年金鶯戴維斯（Chris Davis）、2011年遊騎兵克魯茲（Nelson Cruz）、1998年紅雀麥奎爾（Mark McGwire）、1971年巨人梅斯（Willie Mays）也都榜上有名，至今還沒有人能在開季前五場都擊出全壘打。

葉力奇是唯一一位帶著新任MVP身分，在下個賽季前三戰全開轟的球員，今天在釀酒人主場，他第一局首打席就狙擊先發投手哈森（Dakota Hudson），這發陽春砲幫助球隊先馳得點。

釀酒人今天靠全壘打攻下所有分數，除了葉力奇外，三局下蕭爾（Travis Shaw）和穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）相繼開轟，分別繳出陽春砲和兩分彈，終場就以這三發全壘打，4：3擊敗來訪的紅雀，也洗刷前一天被高史密特（Paul Goldschmidt）用單場三響踢館的屈辱。

紅雀先發投手哈森4.1局挨三轟，雖然送出6K，防禦率仍高達6.23，而釀酒人先發的伍鐸夫（Brandon Woodruff）則以五局丟兩分奪本季第一勝，防禦率3.60。