MLB／2轉隊生繳好表現 洋基仍輸金鶯吞首敗

2019-03-31 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



2名轉隊生土洛維斯基(左)與派克斯頓一投一打都有好表現，但洋基仍不敵金鶯吞賽季首敗。 美聯社 分享 facebook

豪門洋基初登板，派克斯頓（James Paxton）沒讓眾人失望，5.2局投球只被金鶯敲四支安打、丟一分，不過自家打線沒給太多支援，就連牛棚也跟著失常，終場洋基只能以3：5輸球，派克斯頓本季首勝再等等。

從水手轉隊來的派克斯頓沒有怯場問題，前面五局有四局送出三上三下，而且飆出五次三振、一個保送，唯一亂流出現在六局上，被金鶯打者用連兩棒安打開局，之後一出局，一、三壘有人時，史密斯（Dwight Smith）適時安打建功，將比數扳成一比一平手，同時打掉派克斯頓的勝投候選。

接下來金鶯發動雙盜壘戰術，引來洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）的傳球失誤，免費奉送金鶯超前分，派克斯頓也在抓到第二個出局數後先行退場；賽後他說，「我第一局上場時肚子裡有蝴蝶在飛，相當興奮又緊張，但所有球種我都覺得不錯，我控制得很好。」

派克斯頓今天82球有67球是速球，平均球速95.1哩，優於聯盟平均的93.2哩，好球率79.1%也比平均的65.1%佳，製造了10次揮棒落空。

接替投球的歐塔維諾（Adam Ottavino）是洋基今天唯一未掉分的投手，0.1局收工退場，後面上場的格林（Chad Green）和霍德（Jonathan Holder）都遭金鶯棒打。

洋基九局下追回兩分仍力有未逮，新同學土洛威斯基（Troy Tulowitzki）揮出本季首轟，這發陽春砲是他繼2017年7月來第一支全壘打，他笑說：「太酷了，大家都知道我的故事，等很久了。」