MLB／水手9局遭紅襪逆轉 菊池優質先發無緣首勝

2019-03-30 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



菊池雄星。 美聯社 分享 facebook 加盟水手後第一場美國本土的例行賽，日籍投手菊池雄星對去年世界大賽冠軍紅襪繳出6局失3分、2責失的優質先發，只可惜牛棚在9局失守遭逆轉，水手最終以6：7惜敗，菊池也無緣大聯盟首勝。

菊池雄星的大聯盟生涯首戰是日本東京巨蛋的海外開幕戰，先發4.2局無關勝敗，今天投六局好投共用86球，55個好球，只被敲四支安打，但有兩支陽春砲，分別在二局上和六局上遭波賈茲（Xander Bogaerts）及馬丁尼茲（J.D. Martinez）狙擊，全是他的責失分。

菊池雄星在五局上也丟掉一分，不過跑者是因為游擊手守備失誤才上壘，不算他的責失，防禦率降至2.53，另投出五個三振，沒有保送。

紅襪同場先發的是世界大賽奪冠功臣伊瓦迪（Nathan Eovaldi），狀況並不佳，單場挨了三轟，一開賽就史密斯（Mallex Smith）和桑塔納（Domingo Santana）各敲出陽春砲，二局下再讓納維茲（Omar Narvaez）補上另一支陽春全壘打。

伊瓦迪在四局下又丟掉三分，投完五局退場，失掉的六分全是責失，防禦率10.80，另有三次三振和兩次保送 。

紅襪在最後兩局強拉尾盤，先是瓦茲奎茲（Christian Vazquez）在八局上以陽春砲追至兩分差，莫蘭（Mitch Moreland）在第九局以三分砲直接反超比數，這也是兩隊合繳的第七轟。