MLB／轉隊紅雀第2戰扛3轟 高史密特為史上第一人

高史密特三響砲。 美聯社 分享 facebook 轉隊到紅雀的第二場出賽,前響尾蛇看板球星高史密特(Paul Goldschmidt)就扛出三響砲,除了率隊以9:5成功踢館釀酒人,也成為大聯盟史上首位加入球隊的前兩場就完成單場三轟的球員。

高史密特在首局先對釀酒人先發投手培洛塔(Freddy Peralta)敲出兩分砲,幫助紅雀先馳得點,六局上比數4:4時,他又從牛棚投手威廉斯(Taylor Williams)手中揮出陽春全壘打且突破僵局,七局上另一發兩分彈出現,這次苦主是巴恩斯(Jacob Barnes),個人包辦五分打點。

高史密特在二局上另有一支安打,九局上最後的打席受到故意四壞的禮遇,總計五打數四安打,目前打擊率5成,攻擊指數更飆到2.225。

這是高史密特生涯第16度單場多轟,也是紅雀隊史第11人送出單場三響,單場13壘打數在紅雀隊史並列第五。

去年底高史密特被響尾蛇交易到紅雀,八天前他才和新球隊簽下延長合約,以五年1.3億美元留在紅雀直到2024年。

Paul Goldschmidt is the first player ever with a 3-homer game within his first two games with a team.



h/t @EliasSports pic.twitter.com/9tcoH4NZv9