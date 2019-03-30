MLB／轉隊紅雀第2戰扛3轟 高史密特為史上第一人

2019-03-30 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



高史密特三響砲。 美聯社 分享 facebook 轉隊到紅雀的第二場出賽，前響尾蛇看板球星高史密特（Paul Goldschmidt）就扛出三響砲，除了率隊以9：5成功踢館釀酒人，也成為大聯盟史上首位加入球隊的前兩場就完成單場三轟的球員。

高史密特在首局先對釀酒人先發投手培洛塔（Freddy Peralta）敲出兩分砲，幫助紅雀先馳得點，六局上比數4：4時，他又從牛棚投手威廉斯（Taylor Williams）手中揮出陽春全壘打且突破僵局，七局上另一發兩分彈出現，這次苦主是巴恩斯（Jacob Barnes），個人包辦五分打點。

高史密特在二局上另有一支安打，九局上最後的打席受到故意四壞的禮遇，總計五打數四安打，目前打擊率5成，攻擊指數更飆到2.225。

這是高史密特生涯第16度單場多轟，也是紅雀隊史第11人送出單場三響，單場13壘打數在紅雀隊史並列第五。

去年底高史密特被響尾蛇交易到紅雀，八天前他才和新球隊簽下延長合約，以五年1.3億美元留在紅雀直到2024年。