MLB／吉拉迪再當體育台球評 有機會同框A-Rod

2019-03-30 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



吉拉迪。 美聯社 分享 facebook 前洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）找到新工作了，今年賽季他將擔任FOX電視網的球評，重回轉播比賽的行列，有趣的是，前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）現在也在FOX電視網的陣容中，師徒倆有機會在螢幕上再續前緣。

吉拉迪是在前年和洋基走完十年的合作後未被續約，由布恩（Aaron Boone）接掌教頭，去年他改當大聯盟官網的球評，當時表示很珍惜和家人的相處時光，也花時間彌補錯過孩子的成長。

不過去年球季結束後，吉拉迪曾面試其他隊的總教練職務，曾是紅人高層屬意的首選，不過最後他自行退出第二輪面試，說道，「我只是決定再轉播比賽一年，再跟家人多相處一年，看看明年還有什麼機會出現。」傳聞他相中的是麥登（Joe Maddon）即將到期的小熊總教練位置。

吉拉迪於2009年率領洋基奪得世界大賽冠軍，前年他雖然又挺進美聯冠軍戰，最後卻是苦戰七場後輸給太空人。

吉拉迪離去後，布恩在上個賽季雖然讓洋基打出100勝，卻在死敵紅襪的強勢壓制下，不只美聯東區屈居第二，也在分區系列賽遭到淘汰。

吉拉迪加入FOX電視網，可能和前子弟兵「A-Rod」再度同框，退役後事業版圖越來越大的「A-Rod」，除了為ESPN轉播比賽外，也是FOX電視網的賽前、賽後節目來賓，預測兩人或許很快就能同場講評。