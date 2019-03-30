MLB／迎接轉隊後初登板 派克斯頓認當洋基人壓力大

2019-03-30 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



在紐約投球的感覺，洋基新同學派克斯頓（James Paxton）明天就將首次體會，他坦言：「不管在哪投球都有壓力，但身為洋基球員，在洋基球場登板，那樣的壓力應該是最大的。」

洋基在開幕戰憑著日籍投手田中將大的好投，以7：2擊敗金鶯，休兵一天後將於明天續戰洋基球場，派克斯頓將演出轉戰洋基後的首場出賽，在水手連兩季繳出雙位數勝投的佳績，盼能在來到紐約後繼續複製，同場對戰投手為金鶯卡恩斯（Nate Karns）。

來自加拿大的派克斯頓，綽號「大楓葉（Big Maple）」，如今將在球迷愛恨分明的「大蘋果」登板，他說：「人們都在談論這件事，在哪出賽都會有壓力，但我認為最大的壓力或許正是身為洋基球員，在洋基球場出賽。」

派克斯頓樂於迎接挑戰，他說：「看看這支球隊的歷史與傳統，這裡的球員和球迷都想贏，這是可以預期的，我很期待，也認為這樣的壓力會是很有趣的一件事。」

洋基本季在美聯東區備受看好，不少賭盤和專家都預期他們將在分區壓倒紅襪，派克斯頓當然也保持樂觀，「我們擁有一支很棒的隊伍，我們真的對今年球季很有信心，我也對自己的狀態感到滿意，我已經做好準備作為洋基的一份子，在洋基球場以主場球員身分登板了。」