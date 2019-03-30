MLB／薛則登今年最高薪 紅襪薪資冠聯盟

2019-03-30 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



薛則。 美聯社 分享 facebook 大聯盟新賽季開打，根據美聯社報導，今年開季團體薪資最高的是去年世界大賽冠軍紅襪，以2.22億美元居冠，國民強投薛則（Max Scherzer）則是最高薪的球員，本季可領3740萬美元。

紅襪雖然連續兩年都以全聯盟最貴球隊開季，但不僅和去年2.34億美元相比下滑，也是大聯盟2012年來團體薪資最低的第一豪門；小熊今年以2.09億美元躍上第二，兩大邪惡帝國洋基和道奇分以2.07億和1.91億美元緊跟在後。

大聯盟30支球隊只有四隊目前團體薪資低於9000萬美元，分別是金鶯（7800萬美元）、海盜（7700萬美元）、馬林魚（7100萬美元）和光芒（6100萬美元）。

大聯盟球員連續兩年平均薪資下滑，今年平均為437.5萬美元，不過降低的主要原因是大咖球員簽新約的獎金，按照計算規則，簽約獎金得均分到保證年份中。

正因為如此，剛成為史上第一位「四億男」的天使強打楚奧特（Mike Trout）無緣衛冕聯盟第一高薪，去年領3408萬美元的他，今年底薪只有1600萬美元，換來的2000萬美元簽約獎金則需均分12年，所以今年薪資數字應為1766萬美元。

今年前五高薪都是投手，除了薛則外，響尾蛇的葛蘭基（Zack Greinke）拿到3240萬美元，紅襪代表普萊斯（David Price）和道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）都有3100萬美元，國民「小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）也領到3070萬美元。

全聯盟前11高薪只有三位野手，分別為老虎領袖卡布雷拉（Miguel Cabrera）的3000萬美元、大都會古巴重砲塞佩達斯（Yoenis Cespedes）2900萬美元和天使老將普荷斯（Albert Pujols）的2800萬美元。

全聯盟只有39名球員薪水超過2000萬美元，包括效力馬林魚的台灣左投陳偉殷的年薪2000萬美元。